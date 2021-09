Sara Revuelta, la 'influencer' que enseña cómo cuidar el cabello para conseguir una melena 'Rapunzel'

Muchas mujeres comparten el deseo de tener una melena larga y envidiable, sin embargo, conseguirla puede convertirse en una misión llena de altibajos y puede llegar a parecer que se trata de un sueño imposible.

La influencer Sara Revuelta siempre se encontraba con la pregunta insistente de cómo había logrado conseguir un cabello tan largo como el de una princesa Disney y que a la vez estuviera tan sano sin tener que pasar por la peluquería cada pocos meses a sanearlo. De estas inquietudes de sus seguidoras, nació Pelilargas.

"Pelilargas surge del interés que generaba mi pelo en mi página de Instagram e incluso por la calle a diario. Muchas personas me preguntaban constantemente por mi pelo. Me sorprendía mucho encontrarme con tanta gente con dudas sobre cómo cuidarlo y, sobre todo, tan poca gente contenta respecto a su cabello. Al principio una empieza respondiendo individualmente, pero llega un momento en el que quieres llegar a más gente y no das abasto", comenta Sara Revueltas a 20minutos.

A través de Pelilargas, Sara enseña todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo de los años sobre el cuidado del cabello, pero la influencer no solo se queda ahí y va más allá.

"Pelilargas, además de ser un curso en el que aprendes a cuidar de tu cabello con productos naturales, económicos, que puedes encontrar en cualquier lado y que además funcionan, es un curso en el que redescubres la manera de cuidar de tu pelo. Hay muchos pequeños hábitos que repetimos a diario y que van en nuestra contra. Si simplemente los cambiamos y los transformamos en otros que nos ayuden a cuidar de nuestro pelo, empezaremos a ver resultados", explica.

Según Sara, el principal problema a la hora de dejar crecer el pelo, es en las condiciones de las que parte, ya que no es lo mismo un pelo completamente sano, que uno seco, quebradizo y con las puntas abiertas.

"A parte de problemas de salud que por ejemplo impidan que se esté teniendo un crecimiento normal del cabello, lo que más suele repetirse, es el encontrarse con personas que se quejan de que no les crece el pelo cuando en realidad lo que les sucede es que se les parte constantemente. Esa rotura del cabello les genera la sensación de que su pelo está siempre en el mismo largo, pero cuando observan la raíz, ven que el pelo sí les ha crecido. El problema no es que no les crezca, sino que se les parte. Eso es debido a la cantidad de productos que en vez de cuidar del cabello, lo resecan más. Incluso el agua con la que nos lo lavamos puede estar haciéndolo más quebradizo. También los tintes, las planchas…", aclara la influencer.

Muchas personas confían en productos para el cabello muy baratos sin saber que algunos llevan ingredientes que pueden afectar severamente a su salud. Estas mismas marcas tratan de arreglar el daño que han causado con siliconas que maquillan el pelo estropeado para que den la impresión de que está sano.

Para Sara Revuelta, esta industria tiene tantos beneficios como desventajas, como ella misma nos explica: "Por un lado, todos sus avances permiten hacer cada vez más cosas en el pelo. Pero todo eso tiene un precio y es que muchas veces cuida la apariencia externa del pelo, pero no su estado. Además, la industria del cabello ha marcado un prototipo de cabello bonito (pelo súper moldeado, súper alisado…) con una textura que raramente es la natural de una mujer. Existen mujeres que tienen el cabello crespo por naturaleza y no significa que su pelo no esté sano. Si esa mujer le metes en la cabeza que eso no es bonito y que lo bonito es que lo lleve planchado todos los días, va a usar la plancha a diario y al final se va a dejar su pelo por el camino. Y lo mismo pasa con los tintes. No pasa nada por echarse un tinte de vez en cuando, pero si intentas seguir todas las modas, el cabello al final se va a debilitar".

Uno de los puntos más importantes para que el cabello crezca sano y que no se tiene muy en cuenta es la calidad y la limpieza del agua. "El agua de la ducha contiene químicos que se añaden para hacerla apta para el consumo humano, pero que pueden perjudicar nuestro pelo -explica Revuelta-. Las consecuencias del cloro, la cal, óxido de hierro entre otros, pueden hacer desde que se alteren los tratamientos de color, aumentar la deshidratación del cabello, generar un cuero cabelludo más graso, que dure menos tiempo limpio... Lo mejor que podemos hacer por nuestro pelo, es lavarlo con agua limpia".

Al no encontrar el filtro de ducha perfecto, Sara decidió crear el suyo propio y compartirlo con sus seguidoras. El pelifiltro es uno de los artículos más vendidos de la web de Pelilargas y sus usuarias han dejado decenas de comentarios alabando la efectividad del producto, viendo un cambio real en su cabello.

El mantra de Sara es “es mejor prevenir que cortar.” Cuando se quiere empezar al dejar el pelo largo, mucha gente recurre a cortar para que "crezca mejor" y se vea bien. Sin embargo, si se "corta por lo sano" y no se cambia la rutina de cuidado del cabello, se volverán a cometer los mismos errores y se volverá al punto de partida. "Al final es tan simple como eso, reemplazar hábitos y productos que lo dañan, por otros que lo cuidan", aclara la influencer.

Conseguir una melena larga, sana y bonita puede llevar un tiempo, sobre todo si empezamos el camino desde cero. Por esto, aunque cada uno puede hacerlo por su cuenta, Sara recomienda seguir su curso: "Una puede empezar ese camino sola como yo lo hice, pero ojalá me hubiese encontrado con un curso como el mío con todo tan detallado. Me habría ahorrado muchísimo tiempo y dinero".