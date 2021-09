CSIF avisa del "col·lapse" en Primària amb la fi dels contractes d'estiu, vacants no cobertes i vacunació

CSIF recalca en un comunicat que la situació "resultarà inassumible" en Atenció Primària ja que, a la marxa del personal nomenat per a substitucions d'estiu, se suma la no renovació de més de 3.200 contractes covid el 31 de maig, la necessitat de 4.500 places més de caràcter estructural i l'inici de la campanya de vacunació contra la grip.

El sindicat afig, a més, a aquests factors el provocat pel tancament dels vacunòdroms, la qual cosa provocarà que siguen també els centres de salut d'Atenció Primària els qui assumisquen l'administració de dosi contra el covid.

CSIF advertix del "previsible col·lapse" que es produirà i "la falta de planificació per part de Conselleria de Sanitat". El sindicat assenyala que les plantilles "s'estan quedant sota mínims, amb una càrrega de treball inassumible que està repercutint directament en els pacients amb retards en l'atenció".

El sindicat posa com a exemple "la demora de 20 dies en la consulta telefònica mèdica", "una situació insuportable que Conselleria no pot consentir", ha afirmat. En aquesta línia, el sindicat lamenta el "tancament precipitat" dels punts de vacunació massiva quan "encara queden molts valencians per immunitzar, que ara acudiran als centres de salut". CSIF considera que deurien haver romàs oberts fins al 31 de desembre.

A més, reclama, en eixa mateixa línia, el "reforç urgent amb més professionals, sobretot tenint en compte l'inici imminent de la campanya de vacunació contra la grip". El sindicat insisteix en el dèficit estructural que pateix la "primera línia" de la sanitat valenciana, en la qual comptabilitza una necessitat de fins a 4.500 places. "Les plantilles es troben sota mínims, desbordades i esgotades. Exigim més recursos amb urgència a Conselleria de Sanitat", afirma CSIF.