Alfonso Guerra cree que el Gobierno "nunca ha tenido estabilidad" y cree que Podemos es "en sí mismo inestable"

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, antes de participar en València en el ciclo de conferencias 'Repensando España' que organiza la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), donde ha avanzado a los medios de comunicación que no tiene previsto acudir al 40 Congreso Federal del PSOE que se celebrará en la ciudad el 15, 16 y 17 de octubre.

Alfonso Guerra, preguntado por su valoración sobre los posibles problemas internos y de estabilidad de el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, ha afirmado: "Estabilidad no creo que haya tenido nunca, siempre hay una decisión interna y los gobiernos de coalición son complicados".

En esa línea, ha agregado que "además se trata de una coalición con un partido que en sí mismo es inestable", por lo que es "complicado" que tenga estabilidad. De hecho, ha subrayado que "ese es uno de los grande problemas que tiene actualmente el Gobierno, su propia estabilidad".

El vicepresidente ha valorado, a preguntas de los periodistas, diferentes aspectos de la actualidad política, entre ellas la reforma del modelo de financiación autonómica, sobre la que ha advertido que "las comunidades autónomas no deberían en ningún caso crear núcleos de enfrentamiento de unas con otras".

A su juicio, "el problema" reside en la cuestión de "qué somos en España", si "la suma de 17 comunidades o una cosa más importante que la suma de 17 comunidades". "Yo pienso que es mucho más importante, por tanto, las diferencias, los enfrentamientos entre comunidades autónomas, perjudican al conjunto".

De este modo, ha reprochado que "no se puede aceptar que alguien, para afirmarse, se afirme negando al conjunto". "En los estatutos de autonomía, en todos, dicen en el preámbulo que los habitantes de su comunidad son todos auténticos héroes, magníficos, pero si les preguntan por el conjunto de los españoles no. Ahora, cada uno por separado todos magnífico, pues la suma tendrá que salir magnífica. No soy partidario de enfrentamientos entre comunidades autónomas", ha apostillado.

El exvicepresidente también se ha pronunciado sobre los posibles problemas internos del PP, preguntado sobre qué papel debería jugar la formación en los problemas de España. Guerra, aunque ha puntualizado que no se le "ocurriría decirle a ningún partido lo que tiene que hacer" porque está "retirado" y es "un observador", ha advertido que "todo el mundo sabe que cuando los partidos tienen diferencias internas los electores no responden bien".

En ese sentido, ha indicado que "parece que ahora mismo hay una especulación sobre si dentro del PP hay problemas" y, de ser así, ha afirmado que "tendría que intentar resolverlos porque los partidos que no acuden a las elecciones unidos no tienen buena respuesta". "Ahí tienen una buena tarea", ha señalado.

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que no tiene ninguna relación con el líder de los socialistas.

Asimismo, Alfonso Guerra, interrogado sobre la valoración de su figura como exvicepresidente y sobre si "crea más malestar en el PSOE que en el PP", ha reconocido que "siempre ha creado un buen malestar en determinadas zonas del país", pero ha defendido que "infinitamente mayor" es el número de personas que le apoyan. En ese punto, ha recordado su trayectoria al presentarse a once elecciones legislativas y ha reivindicado su trabajo político durante 37 años.

Además, sobre qué opinión le merece el tono en las actuales sesiones del Congreso y las críticas de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al respecto, Alfonso Guerra ha afirmado que no sigue "mucho" las sesiones "porque no hay muchos argumentos y sí hay muchos encontronazos". "Yo dimití del Congreso de los Diputados porque vi venir este congreso, lo vi venir y entonces yo no quería estar en este congreso", ha zanjado.