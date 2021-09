El Ayuntamiento de Noalejo inicia un proceso de embargo a la Junta de Andalucía por el impago de una tasa

El alcalde, Antonio Morales (PSOE), ha explicado en un comunicado que han emprendido este proceso ante "la negativa reiterada del Gobierno andaluz a abonar al Consistorio la deuda que mantiene por el impago de una tasa relativa a ocupación del dominio público".

De este modo, el Ayuntamiento ha solicitado al Registro de la Propiedad que le señale los bienes patrimoniales de la Junta de Andalucía que son susceptibles de embargo para poder cobrarse esta deuda, además de los intereses y el recargo.

Morales ha señalado que el conflicto se originó en el año 2019 cuando el Ayuntamiento le pidió la liquidación de una cuota y la Junta de Andalucía se negó a abonarla. A continuación, el Ayuntamiento declaró firme el acto de liquidación y cerró el procedimiento por la vía administrativa.

La Junta de Andalucía acudió a la vía contencioso-administrativa, donde el Juzgado ni siquiera entró a valorar la cuestión porque la Administración autonómica no había interpuesto el preceptivo recurso previo. De este modo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo declaró el acto firme y consentido, e incluso la Junta de Andalucía renunció a seguir con el procedimiento.

Sin embargo, y a pesar de la resolución judicial, el Gobierno andaluz ha vuelto a negarse a la liquidación de la tasa después de que el Ayuntamiento lo intentara nuevamente por la vía de apremio. En estas circunstancias, el Ayuntamiento de Noalejo ha optado por iniciar el procedimiento de embargo.

"Vamos a ver qué bienes patrimoniales, edificios o cuentas corrientes de la Junta de Andalucía son embargables y vamos a cobrarnos lo que pertenece al pueblo de Noalejo", ha dicho el alcalde, al tiempo que ha incidido en que "es dinero público de los vecinos y vecinas de Noalejo y, por tanto, yo tengo que reclamarlo por todas las vías".

El alcalde ha lamentado la actitud "obstruccionista" de la Junta de Andalucía y le ha reprochado que "no cumpla con sus obligaciones fiscales ni siquiera con mandato judicial". Ha admitido que es "una situación incómoda y desagradable" para el Ayuntamiento de Noalejo, que "siempre es partidario del diálogo, la cooperación, la lealtad institucional y las buenas relaciones con otras administraciones".

"Desgraciadamente, dos no pueden si uno no quiere, y aquí la Junta no ha demostrado ninguna voluntad. Yo ante todo tengo el deber y la obligación de defender el interés general de los hombres y mujeres de Noalejo. La ley es para todo el mundo y, desde luego, las tasas municipales hay que pagarlas, se llame uno Antonio Morales o se llame Junta de Andalucía", ha concluido.

Se da la circunstancia de que se trata de uno de los tres procedimientos por impago que el Ayuntamiento de Noalejo tiene abiertos con la Junta de Andalucía.