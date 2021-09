Un policia de Villena (Alacant) destapa una xarxa d'ITV il·legal al Regne Unit amb revisions tècniques falses

En concret, assenyala que "gràcies a la tasca de l'agent, especialitzat en documentació internacional de vehicles, es va detectar que des del Regne Unit s'oferien documents a vehicles a Espanya".

Sobre aquest tema, l'agent de Policia, Jose Antonio Santander, ha comentat, a través d'un comunicat difós per l'Ajuntament, que la investigació va començar després d'una inspecció fortuïta a un vehicle en el qual es van detectar algunes qüestions sospitoses.

Aquesta circumstància va motivar que el vehicle que va originar la investigació fóra retirat de la via pública i retingut en el Dipòsit Municipal per mancar del permís de circulació i amb l'última inspecció tècnica caducada. No obstant açò, setmanes més tard, una empresa de compra-venda va reclamar el vehicle, presentant tant el permís de circulació vigent com la corresponent inspecció tècnica en vigor.

L'agent va denunciar davant les autoritats britàniques el fet que la inspecció tècnica haguera sigut realitzada en un taller del Regne Unit, mentre el vehicle es trobava en el Dipòsit de Vehicles Municipal de Villena. Açò va fer que començara a col·laborar amb el Departament d'Inspeccions fraudulentes de la DVLA al Regne Unit.

Així mateix, tota la documentació i el conjunt de proves va ser remès a les autoritats britàniques que, gràcies a la tasca de la Policia Local, va poder denunciar diversos tallers que expedien revisions del MOT de manera fraudulenta de vehicles britànics que estaven a Espanya.

Per la seua banda, l'edil de Seguretat, Andrés Martínez, ha destacat la "important tasca" del policia i "el seu zel professional". Al mateix temps, ha explicat que al Regne Unit els encarregats de fer les revisions tècniques als vehicles de més de quatre anys són tallers privats i que "molts dels vehicles britànics que hi ha en la nostra província no passen mai aquestes revisions al seu país d'origen".