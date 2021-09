El Sindicato Médico señala 170 ausencias sin cubrir en los equipos móviles de urgencia y Carmona "bajo mínimos"

Cabe recordar que el servicio de urgencias de atención primaria sevillano cuenta con seis dispositivos de día y otros seis de noche, compuestos por facultativos, enfermeros y técnicos de urgencias. Pues según el sindicato, en los meses de julio y agosto se ha contabilizado "un total de 104 ocasiones en los que estos dispositivos no han podido salir por falta de personal", a lo que se le suman 174 ausencias no cubiertas de facultativos de dichos equipos, así como 30 ausencias no cubiertas de médicos de refuerzo en puestos fijos de urgencias.

Estas ausencias provocan una "grave sobrecarga" de los facultativos y un aumento de los tiempos de demora en la atención a las urgencias domiciliarias, según el sindicato.

El Sindicato Médico de Sevilla también ha enviado un escrito al presidente del Comité de Seguridad y Salud de los Distritos de Atención Primaria Sevilla Norte y Aljarafe, donde se denuncia la "grave situación" de la Unidad de Gestión Clínica de Carmona. "La insuficiencia crónica de su plantilla médica se ha visto agravada en los últimos días con más de 10 ausencias no cubiertas de un total de 28 facultativos, lo que supone más de un tercio de la plantilla".

MÁS TRABAJO

Las agendas de los facultativos ausentes deben ser cubiertas por sus compañeros, que deben atender además su propia agenda. A esto hay que sumar las urgencias, los avisos a domicilio, los seguimientos de pacientes de Covid-19 y hasta las recetas solicitadas por WhatsApp. La reducción de la plantilla provoca además un aumento del número de guardias por facultativo, con jornadas que en muchos casos superan las 250 horas al mes, es decir, más de 60 horas por semana.

Dicha situación está provocando una "enorme sobrecarga laboral de los facultativos, con un estrés intenso y mantenido" que está afectando gravemente a su salud física y psíquica. Por ello, el sindicato pide al Comité de Seguridad y Salud que analice las condiciones laborales de los facultativos y sus repercusiones sobre su salud, con el objetivo de exigir "las medidas correctoras necesarias por las vías administrativas y judiciales oportunas".

PROBLEMA ESTRUCTURAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

"Lamentablemente, no nos encontramos ante casos aislados, sino ante un grave problema estructural de la Atención Primaria sevillana y andaluza. Situaciones como estas se producen en numerosos centros de salud. La reducción de las plantillas provocada por las ausencias no cubiertas está alcanzando dimensiones insostenibles, mientras el SAS niega el deterioro de la Atención Primaria y, en consecuencia, sigue sin adoptar ninguna medida para corregir este grave problema".

La Atención Primaria andaluza, según el sindicato, "lleva décadas siendo sistemáticamente menospreciada por gobiernos de diverso signo político", con "demasiados años de desviación de fondos a la Atención Hospitalaria, de gestión incompetente y de ausencia de un plan realista".