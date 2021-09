PSOECyL define la comparecencia de balance de Suárez-Quiñones como "la de inicio de los fondos europeos del Gobierno"

Así lo ha señalado Rodríguez este miércoles durante el turno de debate en esta comparecencia, después de la intervención inicial de Suárez-Quiñones, que se ha extendido durante dos horas y media, algo que ha justificado en la existencia de siete direcciones generales en su Consejería y en su intención de ser "transparente", al tiempo que ha pedido disculpas por la diferencia de tiempo entre su turno y los que posteriormente tenían los grupos parlamentarios.

La representante socialista ha considerado que en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha tenido "dos años en blanco" en los que se ha centrado en "fotos, titulares y postureo". Así, ha criticado los "numerosos olvidos e incumplimientos" durante la comparecencia del consejero en vivienda, carreteras, transporte , banda ancha ,defensa del medio ambiente, prevención de incendios y bomberos forestales.

Además, ha ironizado que en vez de una comparecencia de balance a mitad de una Legislatura autonómica, considera que ha sido una presentación del inicio de "los fondos Next Generation", debido a las diversas menciones que ha hecho el consejero a estas partidas que, a juicio de Rodríguez, pueden ser "el hecho que cambie la deriva de promesas incumplidas" de la Junta.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha defendido que los fondos Next Generation "no son del señor Pedro Sánchez, sino que son fondos de la Unión Europea", al tiempo que ha reconocido que para algunos proyectos sí que suponen un "ahora o nunca", como para el Corredor Atlántico de mercancías.

Así, el consejero ha subrayado que el Gobierno de España dispone de 6.782 millones de euros con los que puede potenciar este proyecto, el cual ha recordado que "implica inversión, no de la Junta, sino del Gobierno de España, pero no con su presupuesto sino con los fondos que le deriva Europa en Next Generation".

En cuanto a la vivienda, la portavoz socialista ha señalado que el consejero "repite asignaturas pendientes como la reforma de integral de Ley de Derecho de Vivienda", y ha recordado que el Gobierno de España adoptó medidas extraordinarias para paliar las terribles consecuencias de la crisis sanitaria "que han salvado la gestión del consejero".

En carreteras, Rodríguez ha denunciado el "incumplimiento del 70 por ciento del Plan de Carreteras, que finaliza sin que la Junta lo haya valorado y con la privatización de la redacción del nuevo".

En este sentido ha criticado la "privatización" de la Estrategia Logística para la modernización del sector de transporte.

Rodríguez ha calificado de "asignatura pendiente" del PP la extensión de la banda ancha, que contrapuso a la política del Gobierno de Pedro Sánchez "destinando 54 millones de euros para extender la banda ancha ultrarrápida a través de la primera convocatoria UNICO-Banda Ancha".

Además, interpelo al consejero a explicar cuando se van a cumplir los convenios que "en su política de foto y titular", vendió a "bombo y platillo" el presidente de la Junta hace más de una año por los que Junta y diputaciones destinarían 30 millones de euros para Internet de alta velocidad.

En cuanto al operativo de la lucha contra el fuego la representante socialista ha recordado la "nefasta gestión" del consejero ante la gestión de la plantilla de trabajadores contra incendios y que haya obviado en su comparecencia al "medio millar de bomberos forestales que se concentraron frente a las cortes" hace unas semanas, cuando reclamaron una ley del fuego integral y el reconocimiento de su categoría profesional.

Por su parte, el procurador de UPL y representante del Grupo Mixto en esta sesión, Luis Mariano Santos, ha definido a Suárez-Quiñones como "el consejero que mejor promete" y como una "máquina de tapar baches", pues considera que "lo único que hace, que no es poco" en materia de infraestrucutras es la reparación de carreteras.

En este ámbito, ha reclamado al consejero 'popular' que, como asegura que se hará en el Parlamento del Principado de Asturias, encabece la "denuncia" por la prórroga que hizo el exministro del PP "Álvarez Cascos" a los peajes de la AP-66 "que probablemente condene a leoneses y asturianos a pagar un peaje mas allá de lo que estaba previsto.

También ha manifestado el temor a que la Consejería quiera abandonar el proyecto para la zona del Parque Regional de Riaño y Mampodre, al tiempo que ha reclamado que se retome el Festival Picos de Europa. Igualmente, ha preguntado si, al igual que para el incendio de Navalacruz, la Junta habilitará ayudas para el que sucedió este verano, "también grave", en la localidad leonesa de Boca de Huérgano.

GRUPOS DEL GOBIERNO REGIONAL

En cuanto al Grupo de Ciudadanos, Francisco Javier Panizo, ha destacado el elevado grado de cumplimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad en Medio Ambiente y ha reivindicado el trabajo por la cohesión en el medio rural y la sostenibilidad están conectadas.

Frente a ello ha contrapuesto "las malas decisiones" del Gobierno de España que "afectan irremediablemente" al medio rural castellanoleonés, de las cuales "un claro ejemplo es el lobo". Cabe apuntar que a este respecto el procurador de UPL ha asegurado que estará "al lado" del consejero en la lucha contra esta modificación del LESPRE.

Mientras tanto, Panizo ha recalcado que la Ley de Caza de la Junta garantiza la seguridad jurídica y la protección de estos entornos, frente a la "visión infantil y sectaria" de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La extensión del transporte en la demanda, el desarrollo de la agenda de digitalización para acabar con los 'puntos blancos' sin conexión que salpican la comunidad o la "defensa sin paliativos de la naturaleza", con la creación de espacios que garanticen la pervivencia de la flora y fauna han sido otros de los aspectos destacados por Panizo

Mientras tanto, el representante del Grupo Popular Ricardo Gavilanes ha considerado que en la intervención de Suárez-Quiñones ha quedado "claro" el "grado total de cumplimiento" de los compromisos adquiridos en el acuerdo de Gobierno de PP y Ciudadanos.

También ha querido poner en valor compromisos como las ayudas a la vivienda, la política de carreteras, o la defensa del Medio Ambiente, tanto con medidas de reforestación, como en la lucha contra los incendios forestales, como también en la política de caza, con nuevos reproches a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica para impedir el control cinegético del lobo en todo el territorio.