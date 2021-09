María Martínez Iturriaga, primera espanyola a assumir una vicepresidència de Berklee College of Music

A més, seguirà exercint les seues funcions com a directora executiva del campus de Berklee a València, càrrec que ocupa des de 2016. Martínez Iturriaga és la primera espanyola i única no nord-americana a formar part de l'òrgan directiu de la institució.

En el seu nou càrrec, Martínez Iturriaga reportarà directament a la presidenta de Berklee, Erica Muhl, i s'encarregarà del desenvolupament estratègic de l'oferta acadèmica de la institució a nivell internacional, amb focus especial a Llatinoamèrica, l'est d'Europa i Orient Mitjà.

Entre les seues funcions s'inclouen la cerca de noves col·laboracions amb escoles, entitats de la indústria musical i altres organitzacions cíviques i culturals per a fomentar oportunitats educatives, l'intercanvi cultural dels seus estudiants i la creació de nous programes que complementen als ja establits en els campus de Boston, València, Nova York i Abu Dhabi.

"La vocació internacional de Berklee va ser fonamental per a l'establiment del primer campus fora de Boston a València. L'èxit del mateix, després de deu anys des de la seua engegada, ha reforçat l'aposta internacional de la institució", assevera Martinez Iturriaga.

"Per a mi -afig en un comunicat- és un honor liderar aquest esforç i seguir contribuint a proporcionar oportunitats educatives en altres parts del món".

TRAJECTÒRIA

Martínez Iturriaga, qui es va incorporar a Berklee fa 13 anys per a llançar el projecte de Berklee València, ha impulsat els primers programes de postgrau i d'estudis en l'estranger de la institució, creat el centre d'assessorament professional del campus i liderant les negociacions amb la Ciutat de les Arts i les Ciències, que permetran a Berklee quedar-se a València altres 40 anys.

Sota el seu lideratge, el campus ha acollit a més de 3.000 estudiants provinents de 70 països i ha sigut pioner en l'organització de noves iniciatives com el Global Career Summit, una conferència anual amb experts de la indústria musical provinents de tot el món, així com el foment del talent femení en la indústria musical. També ha treballat per a crear vincles amb institucions artístiques i educatives com el Palau de les Arts, l'Escola Superior de Música Reina Sofia, l'Associació Europea de Conservatoris, MIDEM o les Nacions Unides.

Llicenciada en ADE, títol superior de Piano i Master en Gestió d'Arts Escèniques per NYU, Martínez Iturriaga ha desenvolupat la seua carrera professional en les indústries creatives entre Nova York, Boston i Espanya. Abans d'unir-se a Berklee va treballar com a consultora en AEA Consulting, empresa líder en la planificació estratègica i polítiques per al sector cultural, assessorant a organitzacions com la Hispanic Society (NY), Fundació Televisa (Mex), o el Design Museum (Londres).