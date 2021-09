Detidos dous cidadáns romaneses veciños de Lugo por estafa e coaccións a peregrinos que intimidaban durante a ruta

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron este pasado martes nun tramo do Camiño de Santiago que discorre pola parroquia de Carballal, en Palas de Rei (Lugo), cando un grupo de peregrinos avisou á Garda Civil "ao verse sorprendidos por dúas persoas que lles reclamaban insistentemente diñeiro e interrompíanlles a marcha".

Por iso, axentes da Oficina Móbil de Atención ao Peregrino (OMAP) localizaron aos dous individuos, de 19 e 36 anos de idade, e, unha vez confirmados os feitos, procederon á súa detención.

Nos últimos meses, indican as mesmas fontes, "detectouse un aumento inusual" de chamadas á central coordinadora da Garda Civil que advirten da presenza de varias persoas no Camiño de Santiago ao seu paso pola provincia de Lugo que "molestan, entorpecen o paso e, nalgunhas ocasións, intimidan aos peregrinos", destaca a Benemérita, co "propósito de recadar diñeiro amparándose en que se trata de achegas para entidades benéficas", engade.

GRUPOS REDUCIDOS

Coa finalidade de perpetrar o engano, explica o Instituto Armado, estas persoas conforman "grupos reducidos de dous ou tres membros", que se sitúan en tramos do Camiño de Santiago "de difícil acceso", avisan, co fin de "eludir a detección por parte dos axentes da Garda Civil".

Ademais, a Benemérita, resalta que "adoitan portar documentos e pezas de roupa con logos correspondentes a coñecidas entidades de beneficencia". Con esta modalidade delituosa, aseguran as mesmas fontes, recadaba cada membro da organización uns 1.500 euros mensuais.

Coas últimas detencións, elévanse a oito as persoas investigadas na operación que ten aberta a Oficina de Atención ao Peregrino encamiñada a erradicar esta modalidade delituosa do Camiño de Santiago.

As persoas detidas en relación con estes feitos foron postas a disposición xudicial.