El Ayuntamiento de Málaga adjudica el espectáculo navideño en el Jardín Botánico a una empresa especializada

Al procedimiento se presentaron dos firmas: Naturaleza Encendida S.L. y Proactiv S.L. a las que, tras examinar la documentación requerida en los pliegos del procedimiento, se les requirió la subsanación de ciertos documentos para continuar con el proceso de adjudicación. Pasado el plazo de subsanación, solo la segunda ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida. Esto implica la adjudicación, sin necesidad de sorteo, de la autorización de uso común especial temporal de espacios del Jardín Botánico para este espectáculo navideño.

La empresa, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, traerá a Málaga "un exitoso proyecto tras triunfar en numerosas ciudades europeas" y que se presentará en las próximas semanas, una vez que se tenga el visto bueno de la Junta de Andalucía.

Al respecto, han incidido en que la actividad, que se desarrolla íntegramente al aire libre, no interferirá en el horario de visitas del jardín, ya que comenzará una vez haya terminado. "No es un espectáculo de libre acceso, sino que todos los visitantes irán con su entrada y su horario concreto y serán guiados por el jardín por las zonas que serán iluminadas, lo que implica un exhaustivo control el aforo en todo momento", han aclarado, después de las críticas de la oposición a esta iniciativa municipal.

Proactiv S.L. es una de las empresas promotoras españolas "líder en la producción y organización de espectáculos de gran formato, exposiciones nacionales e internacionales, y conciertos de música". Con sede central en Barcelona, y oficinas en Madrid y Abu Dhabi, la compañía tiene más de 30 años de experiencia en el sector del entretenimiento. De hecho, han precisado, produce y desarrolla eventos para toda la familia en Andalucía, España y Europa.

Cuenta con experiencia en el montaje y desarrollo de grandes espectáculos con marcas, reconocidas a escala nacional e internacional, como Disney On Ice, Disney Live!, Star Wars in Concert, Marvel Universe Live, Peppa Pig, Harlem Globetrotters, WWE, Monster Jam, Caminando entre Dinosaurios o Cartoon Network. Del mismo modo, destacan sus exposiciones "de éxito", como Meet Vincent van Gogh, The Art of the Brick y Barça the Exhibition. En música, no solo produce conciertos de grandes artistas, sino que también ofrece servicio de venta de entradas y gestión de eventos a otros promotores y discográficas.

La convocatoria para la adjudicación de la autorización de uso común especial temporal de espacios del Jardín Botánico-Histórico La Concepción para la realización de un espectáculo de luz y sonido navideño, han insistido desde el Ayuntamiento, ha tenido en cuenta que se trata de un espacio histórico "que posee la condición de Bien de Interés Cultural, y por ello se han incluido todas las medidas que técnicamente se consideran necesarias para su salvaguarda, trasladando a este texto las especiales medidas de protección que en esta materia se establecen en la Ley de Patrimonio Histórico Español".

En concreto, el equipo técnico del jardín, tanto a nivel botánico como de mantenimiento, han participado en la elaboración del pliego de condiciones. A este respecto, han subrayado que se contará "desde el primer momento con los servicios de un técnico arborista especializado, Luis Alberto Díaz Galiana, quien, mediante contrato de la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del Jardín Botánico, Conacon, llevará la supervisión durante el montaje y desmontaje del espectáculo".

Díaz Galiana es un reconocido profesional que ha trabajado en numerosos proyectos de este y otros ayuntamientos como el de Madrid, además de desarrollar estudios dentro de la Cátedra para la Conservación de la Naturaleza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), han indicado desde el Consistorio.