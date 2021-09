Conclou la primera fase de la major obra hidràulica en l'àrea metropolitana de València des del Pla Sud

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi) ha donat aquest dimarts per finalitzada la primera fase del projecte d'interconnexió de les plantes potabilitzadores, que transcorre des de la galeria que travessa l'autovia A-3 fins a la zona sud-est del nucli urbà del municipi de Xirivella.

L'actuació que ara es conclou forma part de l'obra titànica que està executant l’Emshi per a interconnectar les dues potabilitzadores, La Presa (Manises) i El Realón (Picassent), amb la finalitat de poder proveir d'aigua potable en condicions adequades als 48 municipis que ara formen part de l’Emshi des de qualsevol de les dues plantes en el cas que una d'elles fallara. El pressupost total de tot el projecte en el seu conjunt ascendeix a 90 milions d'euros i la previsió és que estiga completat l'any 2023.

"Aquest projecte és l'obra hidràulica més estratègica i de major envergadura a València i la seua àrea metropolitana des del Pla Sud. El que es busca és la versatilitat de la xarxa de proveïment que, a més, guanyarà de manera molt considerable en resiliència per a garantir l'aigua potable als municipis de l’Emshi en cas d'incidències del sistema", ha expressat aquest matí Elisa Valía, presidenta de l’Emshi, durant la recepció de les obres a Xirivella. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Miguel Polo; i l'alcalde de Xirivella, Michel Montaner, també han estat presents.

Treballs d'instal·lació de la canonada. Emshi

Les obres van començar al juny de 2020 després de la fi de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia i, en concret, aquesta primera fase ha consistit en la instal·lació d'una nova canonada d’1,4 metres de diàmetre, sota el llit del nou llit del Túria (520 metres) i en l'execució d'una perforació subterrània que creua el talús del nou llit, cinc carrils de la V-30, una via fèrria, així com diverses séquies i serveis de sanejament. Tot això al llarg de 170 metres, amb origen en una galeria a cinc metres de profunditat fins a eixir en superfície ja en la localitat de Xirivella. El pressupost d'aquesta primera fase ha sigut de 4,9 milions d'euros.

La interconnexió de les dues plantes potabilitzadores és una obra d'enginyeria hidràulica colossal i, de fet, es tracta d'un dels projectes més importants duts a terme per l’Emshi, que subministra aigua potable a més d’1,6 milions d'habitants que viuen a València i la seua àrea metropolitana.

"L'ambiciós i encertat pla d'aquesta entitat per a assegurar l'aigua a la ciutadania comporta invertir en infraestructures hidràuliques robustes i preparades per a servir aigua potable, fins i tot davant incidents", ha afegit Elisa Valía. A més, "cal tindre en compte que cada vegada són més les localitats que desitgen adherir-se a l’Emshi donada la qualitat de l'aigua i del servei que oferim i hem d'estar preparats".

Detall de la canalització. Emshi

L'alcalde de Xirivella, Michel Montaner, ha expressat que les grans infraestructures "generen molèsties temporals a la població que després es veuen àmpliament compensades pel seu benefici social". En paraules de Montaner, la interconnexió de plantes potabilitzadores promoguda per l’Emshi "garanteix el subministrament d'aigua a Xirivella en òptimes condicions i és una bona notícia per a tots".

Per part seua, el president de la CHJ, Miguel Polo, ha manifestat que el projecte d'interconnexió "és una gran obra que contribueix a assegurar el proveïment d'aigua potable a València i en l'àrea metropolitana" I ha afegit que aquesta inversió "s'uneix als treballs que està fent la CHJ per a millorar les garanties de subministrament".

Montaner, Polo i Valía, aquest dimarts, en la visita a les obres Emshi

La presidenta de l’Emshi ha insistit en "la naturalesa metropolitana d'aquesta entitat, que obliga a tindre una mirada que vaja més enllà del pla local". D'acord amb les seues paraules, "es requereix una gestió que tinga molt present que la cohesió entre els municipis que formen l’Emshi converteixen a aquesta entitat en una unitat funcional amb interessos i objectius comuns que ens uneixen", ha conclòs Valía.