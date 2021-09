Forenses defineixen al presumpte assassí de Marta Calvo: no pateix cap malaltia mental i té personalitat antisocial

Així es desprèn de l'informe que han remès els forenses al Jutjat d'Instrucció número 20 de València que instrueix aquest procediment per la desaparició de Marta Calvo i les suposades agressions sexuals a altres dones.

Els experts assenyalen en el seu escrit, consultat per Europa Press, que el funcionament intel·lectual general del presumpte assassí és "plenament satisfactori" al no presentar cap deteriorament cognitiu.

"El seu llenguatge és apropiat, fluït i coherent, amb un ritme i to normals, amb gran facilitat de paraula", afigen, i postil·len: "No presenta alteracions de la percepció ni trastorn del curs ni del contingut del pensament. No pateix malaltia mental genuïna o psicòtica i no pateix deficiència mental". Descarten un trastorn de personalitat.

Els experts afirmen que Jorge Ignacio presenta trets de personalitat antisocial, sense que tinguen base contrastada per a poder afirmar que els mateixos resulten desadaptatius fins al nivell de constituir-se en trastorn de personalitat antisocial.

Així mateix, l'acusat presenta preservades les seues capacitats cognitives -capacitat per a conéixer i comprendre- i volitives -capacitat per a actuar conforme a aquest coneixement-.

Exposen que en la valoració retrospectiva, al llarg de la seua biografia, no ha sigut diagnosticat ni, en conseqüència, tractat de cap trastorn mental; i destaquen que ha proporcionat informacions contradictòries sobre el consum de cocaïna.

Els forenses també aprecien contradicció en la sistemàtica descrita per Jorge Ignacio amb l'esquarterament de Marta Calvo i els crida l'atenció la fredor afectiva amb la qual descriu el procés. En les seues declaracions sempre ha manifestat que va mantindre un contacte sexual amb la víctima a Manuel al novembre de 2019 i aquesta va morir "de forma accidental" en un episodi de relacions sexuals i cocaïna. Després d'açò, ha mantingut, va esquarterar el cos i va distribuir les seues restes per contenidors.

"DIFÍCILMENT SENSE MEDIAR DINERS"

Durant les entrevistes amb els forenses, l'acusat ha manifestat que mantenia amb totes les seues parelles "bones relacions" i ha reconegut utilitzar serveis de prostitució només en els períodes en els quals no tenia parella estable.

Sobre aquest tema, reflexionava que és un "cercle viciós" i considerava que després es trastornava la sexualitat, en el sentit que s'alteraven les relacions normals. "En aquestes relacions, quan pagues, busques les xiques que més t'atrauen, generalment pel seu nivell de bellesa. Són xiques molt cridaneres que difícilment, algú com jo, es podria relacionar amb elles sense mediar diners".

Va manifestar als experts que l'últim període abans de la seua detenció portava una vida "molt desordenada" i utilitzava els serveis amb bastant freqüència, fins i tot més d'una vegada per setmana.

També mantenia relacions amb amigues i va aclarir que amb les seues parelles no feia festes blanques, que això era amb les dones que contractava. Va explicar que en una festa blanca la xica t'ajuda a aconseguir la droga (cocaïna), que ella aporta el consum del client. Va dir que les relacions sempre eren amb preservatiu, foren o no prostitutes, i que a voltes es posava una línia de cocaïna al penis.