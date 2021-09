La concejala de Cultura de Lugo se desmarca del anuncio de la alcaldesa de que habrá barracas en las fiestas

A través de un comunicado de la Alcaldía se puso de manifiesto que se trabaja ya "en los dispositivos para facilitar la instalación de las barracas con todas las medidas de seguridad".

En esa nota, que incluye declaraciones de Méndez, la alcaldesa subraya que "las barracas son un gran atractivo para que la gente salga a las calles y consuma en los establecimientos y, por lo tanto, benefician a la hostelería y el comercio".

Tras esa comunicación, sus socios nacionalistas en el gobierno municipal trasladan la "responsabilidad" de lo que pueda ocurrir a Lara Méndez. Así, el BNG se escuda en que los protocolos de la Xunta contra la Covid impedirían que se instale el recinto ferial.

Ferreiro ha manifestado que "no sabe" si finalmente se instalarán o no las atracciones. "Desde el área de Cultura ya nos hemos pronunciado y no voy a decir nada nuevo, en todo caso la Alcaldía anunció lo que anunció y será responsabilidad de ella (la alcaldesa) instalarlas o no instalarlas. Yo no tengo nada más que decir", ha zanjado.

"OTRO DEBATE"

Al respecto de si esto puede representar una crisis en el gobierno bipartito de la ciudad, la concejala de Cultura, ha puntualizado que "ese es otro debate". "Nosotros como grupo municipal tenemos clara cual es nuestra función que es trabajar para mejorar la ciudad de Lugo y creo que lo estamos logrando", ha explicado. "Yo creo que es otro debate diferente en el cual nosotros no vamos a entrar", ha zanjado.

Preguntada sobre si esto supone una "injerencia" por parte de la alcaldesa en un área gestionada por el BNG, ha insistido en que "es una cuestión de la Alcaldía". "Y nosotros vamos a seguir centrándonos en nuestro trabajo para transformar Lugo y para salir de ese Lugo oscuro y triste que era y abrirlo al mundo, mejorando la ciudad para los vecinos", ha apostillado.

"Trabajamos de la misma forma para hacer un San Froilán con unos conciertos seguros, variados, con una música diversa", ha finalizado. Finalmente ha apuntado que en los próximos días estará ya completo el programa de las fiestas, en el que se confirma la presencia de 'El Drogas', vocalista de Barricada, y los últimos anunciados son los de Isaac et Nora y Fetén, y María Arnal y Marcel Bagés.