El Micalet reivindicarà la tasca pionera del cantant i productor valencià Lluís Miquel

El Teatre Micalet de València celebrarà aquest 29 de setembre un homenatge al cantant i productor musical Lluís Miquel Campos. En aquest tribut participaran artistes com Maria del Mar Bonet, Julio Bustamante i Borja Penalba.

La proposta està organitzada pel Col·lectiu Ovidi Montllor i Plataforma per la Llengua per a "reivindicar la figura d'una de les personalitats més representatives de la Nova Cançó al País Valencià", explica la sala en un comunicat.

L'acte, conduït per la periodista Amàlia Garrigós, qui també entrevistarà a Lluís Miquel, es desenvoluparà en dos vessants. D'una banda, es reconeixerà la trajectòria musical de Lluís Miquel, fundador de grups com per exemple 4-Z, després rebatejat com Lluís Miquel, amb actuacions d'Aitana Ferrer, Borja Penalba, Carraixet, Cashalada Cia, Cor de l'Eliana, Enric Cassassús, Ina Martí y membres de Pàtxinger Z, Julio Bustamante & Lavanda, Maria del Mar Bonet, Mireia Vives, Musicants, Pau Alabajos, Francesc Pin de la Serra y Rafa Xambó.

Aquest elenc d'artistes serà l'encarregat d'interpretar cançons com 'L'arbre', 'Una cançó d'amor' o 'S'adoneu', peces que es compaginaran amb algunes de les adaptacions al valencià que Lluís Miquel va realitzar a partir de composicions del belga Jacques Brel, com 'No m'abandones' o 'Amsterdam'.

D'altra banda, en l'acte també estarà reflectida la dedicació de Lluís Miquel al sector audiovisual valencià, considerat com un dels pioners amb la fundació de la productora Tabalet Estudi. Per a rendir aquest homenatge, la cantant Mari Giner, membre de Carraixet, i l'actor Francesc Anyó, representaran en directe una escena de doblatge.