Cameron Diaz, sobre el flechazo que sintió cuando conoció a su marido: "Eres el chico y la joya escondida en mi vida"

El lado romántico de Cameron Diaz no es ningún misterio entre los muros de Hollywood, todos caen rendidos a los pies de sus personajes en Algo pasa con Mary o The Holiday. Ahora, ha demostrado que esta faceta va más allá de la ficción: en su última entrevista para Anna Faris Is Unqualified, la actriz ha relatado que ella misma fue la que cayó rendida ante el gemelo correcto, su actual esposo desde hace seis años.

Ya dejaba claro su manejo en temas del amor con sus mejores consejos para una cita, según los relataba a su mejor amiga y compañera de fatigas, Drew Barrymore, en The Drew Barrymore Show. Pero fue en el podcast de Anna Faris donde la que fue un ángel de Charlie narró cómo conoció a su marido.

Benji Madden, su ladrón de corazones, se encontraba en la misma habitación que ella: "Lo conocí a través de mis ahora cuñados. Los conocí primero a ellos y luego me encontré con Benji en una misma habitación, pero no fue a propósito ni planeado por Nicole ni Joel tampoco".

Y es que Benji tiene un gemelo, Joel Madden, músico con el cual forma parte del grupo The good Charlotte. "Aunque obviamente había visto a su hermano antes, no era lo mismo. No son lo mismo, son tan diferentes. Aunque son gemelos, obviamente son muy, muy diferentes”, expresó Diaz.

Ella conoció primero a Joel y luego, por gracia del destino, se fijó el que se convertiría en su esposo, Benji Madden, y se sorprendió al instante: "Lo vi caminar hacia mí y pensé que era muy sexy".

Según ha compartido en el podcast, Cameron Diaz tenía claro que era el hombre de su vida desde que se cruzó con él "Supe quién era y eso fue lo que realmente me hizo pensar que era especial, y pensé: Eres el chico y la joya escondida en mi vida", ha recordado.

La pareja, que lleva seis años en feliz matrimonio con una hija de casi dos años, suele ser más reservada en cuanto a su vida privada y sentimental. Sin embargo, el músico ha publicado alguna que otra dedicatoria de lo más romántica a su esposa por sus redes.

"Eres hermosa en todos los sentidos. Somos muy afortunados de tenerte. Lo que haces, quien eres día tras día, a los que amas. Tengo una razón para decirlo en voz alta: te amo, Cameron Diaz", escribía el músico en una de las fotos de su feed.

La actriz ha presumido sobre la manera en la que Benji no es solo un marido ideal, sino que también es un "padre increíble" por cuidar correctamente de la niña que comparten: "Tengo tanta suerte de que sea el padre de mi bebé, es increíble".