Drew Barrymore defiende a Britney Spears: "Ella es la clave de su libertad"

Aunque la historia de Britney Spears es sin duda el ejemplo más extremo en cuanto a estrellas infantiles se refiere, hay muchos más famosos que han sido perjudicados tras saltar a la fama demasiado jóvenes. Drew Barrymore, cuya primera película fue con tan solo 5 años, lo sabe bien. Por eso, ha observado el caso de Britney desde fuera con mucha empatía.

En una reciente entrevista para el medio ET online ha asegurado que había decidido "a propósito" mantenerse fuera de la conversación en redes sociales sobre el movimiento #FreeBritney: "Siento que hay un ser humano en el centro de esto", ha contado.

"Ella es la clave de su libertad", ha continuado Barrymore: "Se trata de ella y de su vida, y todo el mundo se merece la libertad de cometer errores o de triunfar en su vida, y todo lo que hay en medio. Eso es una vida".

La actriz, que fue internada por su madre en un centro de psiquiatría con solo 13 años, toma distancia y señala que las situaciones no son iguales: "Ella es un adulto y eso es algo muy diferente, yo era una niña".

"Por eso, he querido apoyarla en silencio", ha explicado. Aunque la presentadora es muy activa en sus redes sociales, no ha considerado la mejor plataforma para apoyarla: "Creo que una de las cosas que pensé que podía hacer para respetarla al máximo es no hablar de ello en Instagram, y no hablar en las redes sociales. Esto es demasiado grande para eso", ha contado.

"Pero también creo que, en la otra cara de la moneda, había que hacer ruido para empezar a tener cambios aquí. Las redes sociales son un animal muy complicado. Puede dar lugar a un gran clamor y a que la gente escuche, y también puede ser un lugar a contenidos vacíos", ha concluido.

Aún así, hace meses que Barrymore mostró su apoyo en otra entrevista, dónde aseguró sentir mucha empatía hacia la cantante. "Es muy duro crecer delante de la gente, es simplemente muy difícil".