Terelu Campos se rompe al recordar a su tío en 'MasterChef Celebrity': "Murió hace dos años"

La 1 emitió este lunes una nueva entrega de MasterChef Celebrity. Al igual que ocurrió la semana pasada, hubo presencia simultánea de Terelu Campos tanto en La 1 por el talent culinario como en Telecinco, por el debate de La última tentación. La de MasterChef terminó siendo la entrega más emotiva para la malagueña.

Y es que, la prueba en exteriores se rodó en Comillas, un lugar muy especial para la hermana de Carmen Borrego: muy cerca contrajo matrimonio con Alejandro Rubio y, además, tiene familia allí. Cuando al finalizar los jueces (Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz) eligieron a su equipo, el azul, capitaneado por Eduardo Navarrete, como el mejor... la periodista comenzó a llorar.

Preguntada por los jueces y abrazada por su compañero Yotuel, la colaboradora de Viva la vida contó que sus lágrimas se debían a que había recordado a su tío paterno, Manuel Borrego Doblas, que falleció dos años antes.

"Era muy importante ganar hoy para mí. Perdí hace dos años a mi tío y, que mi familia vea que hemos ganado aquí, me emociona mucho. La familia es el pilar de mi vida, y poder dedicarle el triunfo a mi familia ha sido muy emocionante. Esto me ha hecho muy feliz No lo puedo evitar, qué tonta, me quiero esconder", sollozó. "Llorar de alegría es lo mejor que te puede pasar en la vida", comentó Pepe Rodríguez.