Este sábado 26 de septiembre, Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe. El primer tema en tratarse fue el conflicto entre las Campos. Después de que Carmen Borrego hablara sobre los problemas internos de la familia, intervino mediante videollamada Gabriela Arrocet, hija mayor del último expulsado de Secret Story.

Pese a la distancia, pues vive en Chile, Gabriela ha tenido varias discusiones con Borrego, con quien no comparte casi nada. De hecho, lo primero quie hizo en cuanto empezó la conexión fue reclamarle a la colaboradora que llamara "desgraciado" a su padre. "Me da pena escuchar que diga que le daba asco. Me parece desmedida la violencia con la que se habla de mi padre, es muy feo decir algo así de una persona que ha aportado tanta alegría a su madre", declaró.

Por su parte, Borrego afeó vayas incongruencias en las palabras de la chilena, como que a día de hoy se alegre de no haber conocido a las Campos cuando en 2017 se mostró dispuesta a acudir a España para hacerlo, según dijo en una entrevista, algo que la aludida negó: “Solo quería ir a conocer a la pareja de mi padre”.

Gabriela también aprovechó para defender a su padre, negando todas las voces que aseguran que es un mentiroso patológico y que, por ejemplo, todo lo que contó en su línea secreta de la vida, es mentira. “Tú crees que conoces a mi padre, pero no es así. Me iría nadando a España para defenderlo. Si mi padre dice que las hijas de María Teresa la visitaban poco, eso es verdad”, comentó.

Por otro lado, la entrevistada negó haber dicho que Mª Teresa Campos era lo peor que le había pasado a su padre: "Nunca lo diría, porque es al contrario. Fue una relación muy linda la que tuvo mi papá. Eso es falso", aclaró con rotundidad.