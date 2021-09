Tom Felton ('Harry Potter') reaparece en Instagram tras su ingreso hospitalario de urgencia: "Ha sido realmente aterrador"

Tom Felton tuvo que ser trasladado al hospital de urgencia mientras estaba disputando un partido de golf en la previa de la Ryder Cup. El actor que dio vida a Draco Malfoy en la saga Harry Potter dio un gran susto al caer desplomado en el green.

Se desconoce cuál fue el motivo de su desmayo, pero todo quedó en un susto, pues más tarde volvió al campo de golf. Este domingo, el intérprete tranquilizó a sus seguidores y dejó más claro que fue un susto, pues reapareció en Instagram con un vídeo tocando la guitarra y agradeciendo los mensajes de apoyo.

"Estoy cada día mejor", aseguró el actor británico de 34 años. "Ha sido un episodio realmente aterrador. Pero la gente me ha estado cuidando muy bien, así que muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes para que me recupere pronto".

Después, intentando restarle importancia a lo sucedido, Felton empezó a tocar la guitarra y a cantar "no os preocupéis porque Tom estará bien". "Gracias por vuestra ayuda. Estoy recuperándome. ¡Tom volverá a la acción muy pronto!", concluyó el vídeo.