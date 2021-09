El Quiosco de PalmaActiva promocionará esta semana el festival de cine documental MajorDocs

Según ha explicado el Ayuntamiento de Palma este lunes en nota de prensa, el quiosco está ubicado en la plaza del Olivar. Ahí se han reunido el regidor de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, y la gerente de PalmaActiva, Susana Rincón, para conocer esta nueva edición de MajorDocs.

Durante el encuentro, Romero ha celebrado que, por segundo año consecutivo, el festival se promocione desde el Quiosco de PalmaActiva, lo que confirma que es "un espacio idóneo por su ubicación y características", ha considerado.

FESTIVAL MAJORDOCS

El festival MajorDocs está promovido por la empresa mallorquina Mosaic Producciones Audiovisual, una productora independiente especializada en la producción de documentales de creación y cine de autor.

Se trata del primer festival "lento" de cine documental, que se celebrará del 5 al 9 de octubre en Palma "para invitar al espectador a profundizar en la mirada de los autores recuperando un valor clave de Mallorca y el Mediterráneo: la calma y el diálogo", han destacado desde Cort.

En total, se han seleccionado ocho películas que competirán en la sección oficial. Estas son 'A Way Home', de la cineasta belga Karima Saïdi; 'El tiempo perdido', de la argentina María Álvarez; 'Fantasía' del director vasco Aitor Merino; 'Esquirlas', de la cineasta argentina Natalia Garayalde; 'Pedra Pàtria', del menorquín Macià Florit; 'Taming the garden', de la cineasta georgiana Salomé Jashi; 'The earth is blue as an orange', de la directora ucraniana Iryna Tsilyk; y 'There will be no more night', de la francesa Éléonore Weber.

Este año, se duplicarán las proyecciones de cada documental para facilitar el acceso al público a todas ellas. Además, después de cada proyección, los espectadores podrán disfrutar de un diálogo en primera persona con los cineastas.