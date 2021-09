Kim Kardashian comparte fotos de su fase como adolescente rebelde en honor a sus hijas y su madre

La celebración del Día Nacional de las Hijas, el 25 de septiembre en Estados Unidos, no ha pasado desapercibida en el caso de las celebrities y las Kardashian tampoco han fallado en su labor. La misma Kim Kardashian ha hecho tributo a esta fecha con una serie de fotos de cuando era adolescente y un pie de foto que ha robado casi toda la atención en los comentarios.

"Este post va para mi mamá, y mis hijas para cuando sean adolescentes", ha comentado al principio, dejando caer que no era fácil de manejar durante su época de mayor rebeldía.

Zapatillas deportivas, media melena alisada, pantalones vaqueros rotos y holgados, y una camiseta blanca: ese era el sport look con el que esta Kardashian había decidido posar, demostrando que su exquisito estilo le viene desde joven.

"Recuerdo estar castigada porque Kourtney te quitó el coche sólo para conducirlo alrededor de la manzana y, de alguna manera, a pesar de que no participé, me metí en problemas", explica en su publicación, disculpándose directamente ante su madre.

En memoria a esos días de pequeña rebeldía y con un look de lo más casual y noventero, se puede ver a la Kim de entonces posando sobre máquinas de juego y delante del coche.

Una sesión que podría ser imitada perfectamente entre las adolescentes de hoy, a pleno 2021, aunque su caso fue más bien "accidentado" porque no les quedó otra opción que "hacer sesiones de fotos en el garaje" por el castigo.

"Nunca fui yo, solo escuchaba lo que decía mi hermana mayor y los amigos. Eran muy malas influencias, yo era perfecta y lo siento por ello", termina añadiendo en la publicación.

Khloé Kardashian no ha tardado en responder, riéndose con la forma en la que ella misma se ha descrito. "Sí, eras un ángel", ha bromeado Sarah Howard. Kris Jenner, por su parte, describió las imágenes como "buenos tiempos" y agradeció que la familia "sobreviviera a esa etapa", recordando aquellos días como madre de auténticas adolescentes.

Con orgullo, la mediática madre también ha aprovechado este día para felicitar a sus "cinco hermosas, increíbles, fuertes, cariñosas, amables, compasivas, divertidas, creativas, generosas y consideradas hijas".

"No puedo imaginarme estar en este viaje con nadie más en el mundo. Me traéis una alegría y felicidad increíbles, estoy más que bendecida de que Dios me haya elegido para ser vuestra madre", añade en su dedicatoria, acompañando la fotografía de estas emprendedoras mujeres de la familia posando juntas en su coche.