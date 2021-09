Kendall Jenner revela cómo se enteró del embarazo de su hermana Kylie

No tardó demasiado Kylie Jenner desde que salieron los primeros rumores y las primeras fuentes que así lo atestiguaban para confirmar que está esperando su segundo hijo junto a Travis Scott. Pero obviamente antes tenía que saberlo su familia, principalmente sus hermanas Kardashian. Y, claro, la que por edad ha sido siempre su mayor apoyo, Kendall Jenner.

Precisamente ha sido esta última quien ha ido como invitada a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y durante la entrevista que le hizo el presentador ha revelado con humor cómo fue el momento en el que se enteró de que su hermana pequeña (ella cumple 26 años en noviembre y Kylie acaba de cumplir 24 agostos) iba a volver a ser madre.

"Me llamó por teléfono, lo cogí y entonces me mostró una pequeña fotografía del ultrasonido. Me salió un '¡Oh, Dios mío!'", explicó la modelo y empresaria, que admitió empero que "no estaba tan sorprendida" dado que sabía "que sucedería en algún momento".

"Aunque claro que me emociona. Es una bendición. Es maravilloso", continuó Kendall, a quien tampoco se le escapó, como no lo ha hecho con Kylie, ni el género del bebé ni su posible nombre ni la fecha en la que en teoría saldrá de cuentas.

Asimismo, la Kardashian confirmó que su hermano, Burt Jenner, hijo de un antiguo matrimonio de Caitlyn Jenner, también está esperando para volver a tener la cuna llena. Será su tercer hijo y supondrá el vigésimo sobrino para la influencer de los 189 millones de seguidores en Instagram.

Precisamente por ese sobrino número 20, Jimmy Fallon le preguntó a Kendall no ya por la posibilidad de que ella sea madre, algo que por ahora no entra en sus planes como ya ha declarado en alguna ocasión, sino si es buena niñera. Y ella respondió que le encanta ser "la tía cool" y, entre risas, que le apasiona la idea "de agradarle a todo el mundo".

De hecho, recibe una ayuda cuando tiene que hacer de babysitter: su novio, Devin Booker, escolta de los Phoenix Suns de la NBA. "Los quiere a todos", aseguró Kendall, que hizo una revelación: "Él y Stormi [la primogénita de Kylie] tienen una excelente relación. Él es su crush y eso me pone un poco celosa a veces y le digo: '¡Vale ya!'.

Después de las risas, la modelo recordó que su pareja ha conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que es en parte por la competencia que existe entre ambos. "Me hizo daño la última vez que jugamos en una piscina [al baloncesto acuático]", confesó, para luego dar más detalles.

"Él se lo tomó demasiado en serio; al igual que yo, claro. La cosa es que yo tenía el balón y estábamos dándolo todo tan intensamente que, al defenderme, me cortó con sus uñas sin querer. O sea que sí, nos lo tomamos demasiado en serio. Y ame curé, claro, y no se aprecia demasiado, pero fue un buen arañazo que me dolió durante dos semanas", rememoró.