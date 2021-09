Sarah Croft, hija de Ainhoa Arteta, rompe su silencio y carga contra Belén Esteban y Carmen Lomana

Sarah Croft, la hija de la soprano Ainhoa Arteta, ha roto su silencio por primera vez en televisión para negar tajantemente las acusaciones de que ha sido ella quien filtró la información a los medios sobre la ruptura de su madre con Matías Urrea. En este sentido, Croft ha cargado duramente contra Belén Esteban y Carmen Lomana por haber dicho que había traicionado a su madre.

"Quieren hacer daño. Saben cuál es el punto débil de mi madre, y soy yo. Y si me empiezan a tocar a mí, a mi madre le duele", ha manifestado en una entrevista exclusiva en el programa Socialité.

Durante la conversación que ha mantenido Sarah Croft con el programa, la joven ha desmentido que sea ella quien está detrás de haber filtrado información. "Cuido a mi madre. Nunca he creído en estas cosas y nunca entraría, y menos para traicionar a la persona que más quiero. Fin", ha dicho al respecto.

La hija de la soprano ha reconocido que las acusaciones vertidas hacia ella la están "destrozando" y "no es justo". "Yo no he abierto el pico y ya se me ha acusado. Me gustaría vivir en paz y que dejen las mentiras de una santa vez. Porque a mí, leer que soy una traidora, como comprenderás, me duele", ha asegurado.

Croft ha insistido en todo momento que quiere alejarse de toda polémica y ha vuelto a repetir que "nunca he hablado con nadie". "Cuido y protejo a mi familia. Llevo haciéndolo toda mi vida. Quien toca a mi madre me toca a mí. Me estoy centrando en mi carrera y en mi vida y en ayudar a mi madre", ha explicado.

Asimismo, Sarah Croft ha asegurado que toda la familia está en la misma situación que ella y quiere mantenerse al margen de toda la polémica para centrarse en apoyar a su madre. "Todos estamos unidos como una piña, como debe ser. Yo me quiero mantener al margen. Mi madre está siendo apoyada por su familia y la gente que de verdad la quiere, que bastante tiene ya".

Respecto a Belén Esteban, Croft también ha sido muy contundente: "Yo no sé qué le habré hecho a Belén Esteban. Yo la tenía como un ídolo y me señaló (...). Ella siempre ha defendido a su hija y me parecía una mujer de diez, sacando siempre las garras por los suyos... pero ha hecho daño a una niña", ha dicho dolida.

Además, Sarah Croft ha culpado a Carmen Lomana, íntima amiga de Ainhoa Arteta, por situarla en el punto de mira de la prensa. "Si yo he salido y se me ha señalado es porque Carmen me sacó a mí y debió mantenerme al margen de todo", ha defendido.

Después de que Belén Esteban conociese las declaraciones de Sarah Croft, la colaboradora de Telecinco se ha disculpado con la hija de Ainhoa Arteta y le ha lanzado una advertencia: "Que no hable con nadie, que se mantenga al margen y que se cuide como está haciendo a su madre. Sé que tiene 21 años. Lleva razón en lo que dice, ha defendido a su madre, pero que tenga cuidado", le ha dicho.