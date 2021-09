Cristina Gilabert rompe su silencio sobre su ruptura con Ferre: "Te quiero tanto que solo quiero verte feliz"

Jaime Ferrera, más conocido como Ferre, confirmó este jueves su ruptura con Cristina Gilabert, quien, unas horas más tarde, se pronunció en Instagram sobre la triste noticia.

El exconcursante de Supervivientes contó a través de un vídeo que sus sentimientos hacia la joven habían cambiado, y que no se sentía completamente enamorado. "Me dolía en el alma hacerla daño porque es una persona espectacular", lamentó.

El rostro de la primera edición de La casa fuerte recordó que había momentos en los que no le apetecía besarla o salir a cenar. En sus palabras, eran como simples compañeros de piso: "No teníamos comunicación, no hablábamos de la vida".

Cristina rompe su silencio tras hacerse pública su ruptura con Ferre https://t.co/om8kXA6hfl — Supervivientes (@Supervivientes) September 24, 2021

Eso sí, Ferre aclaró que su ruptura fue amistosa y que ambos se tienen mucho cariño. "Es la decisión más dura de mi vida, pero es la correcta. En estos días que llevamos separados, ella me ha comentado que está de acuerdo. No podíamos seguir así", dijo, unas palabras que su exnovia corroboró en la misma red social.

"Te quiero tanto que solo quiero verte feliz, aunque no sea por el momento juntos", expresó Gilabert en sus stories, y añadió: "Te deseo lo mejor, por todos esos segundos que simplemente éramos tú y yo. Lo pesada que siempre soy, lo fiestera... Pero siempre fue todo juntos".

"Ahora tomamos caminos diferentes, pero me quedo con estos momentos", apuntó la canaria, que se refugia en el deporte, una de sus grandes pasiones, para llevar esta situación de la mejor forma posible. "Cuando tenga fuerzas y ganas me sentaré a hablar y responderé a todas vuestras preguntas", les dijo cariñosamente a sus seguidores, que se mostraron muy preocupados por ella.