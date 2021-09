Ferre confirma que ha roto su relación con Cristina: "La decisión que nunca me imaginé, ahora es una realidad"

Ferre y Cristina, concursantes de La casa fuerte, han confirmado que después de cuatro años de relación y muchos altibajos finalmente han emprendido caminos por separado. Una decisión que, según ha contado el concursante de Supervivientes, ha tomado tras darse cuenta de que no estaba enamorado.

En un vídeo de Instagram, el andaluz se ha confesado sin tapujos y ha respondido a todos aquellos que llevaban semanas preguntando por su pareja, con la que no publicaba una fotografía desde el 16 de agosto.

"Ya no estoy con Cristina, la relación no ha podido ser", ha contado directamente a la cámara, haciendo referencia a lo que tanta veces se había especulado en los platós de Telecinco. "Tenía mis dudas sobre si la quería", ha reconocido, "y ella sufría".

"Me dolía en el alma hacerla daño porque es una persona espectacular", ha explicado. Por eso, piensa que es mejor dejar la relación antes de seguir intentando que surja una ilusión que ya no está ahí.

Ha recodado momentos en las que no le apetecía besarla, o sacarla a cenar y las constantes preguntas de la canaria sobre porqué no le salía "natural". Al final, se queja, eran como compañeros de piso: "No teníamos comunicación, no hablábamos de la vida"

Su viaje a Valencia lo cambió todo, ha relatado. Se dio cuenta de que estaba feliz lejos de Cristina y fue capaz de afrontar sus verdaderos sentimientos: "Yo dudaba sobre mi amor, pero tenía miedo a una vida sin ella".

"Es la decisión más dura de mi vida, pero es la correcta. En estos días que llevamos separados, ella me ha comentado que está de acuerdo. No podíamos seguir así", ha asegurado y le ha mandado un bonito mensaje: "Eres una persona a la que voy a querer siempre. Siento que he dejado escapar a la mujer de mi vida".

"El chico con el que estés cuando tú quieras, va a ser el más feliz del mundo. Espero que tengas la familia con la que siempre has soñado", ha concluido en un vídeo que ha sido muy aplaudido por su sinceridad y que también ha compartido la propia Cristina, demostrando que la ruptura ha sido de lo más amigable.