El PP critica a Piñán por presentarse como "víctima" y le dice que su obligación es saber lo que pasa en Selgas-Fagalde

Las explicaciones de Piñán no han convencido a García, que ha criticado que la dirigente asturiana pretenda presentarse como una "víctima" cuando delegó su voto y facilitó la autorización para la venta de los cuadros. La diputada del PP ha dicho que el representante del Gobierno asturiano en el patronato no puede limitarse a ver "lo que está pasando" y limitarse a esperar que haya irregularidades. "No se puede decir 'qué malos son' después de que te atropellan y que Asturias pierde un Goya", ha lamentado.

Además, Gloria García considera que si Piñán compareció en el parlamento asturiano este viernes es porque se vio "sobrepasada" por la presión de los grupos parlamentarios y por las informaciones que salían en prensa.

La parlamentaria también ha criticado a Piñán por no haber dado información en una comparecencia previa en el mismo escenario. Así, ha recordado que cuando le preguntó si la venta de los cuadros aparecía en el orden del día, Piñan dijo entonces que había un orden del día genérico sin dar muchos más detalles. Este viernes ha apuntado que sí aparecía un punto denominado 'Ratificación del acuerdo de venta de las obras de Goya y Greco (Aníbal-Ascensión o Inmaculada) y su declaración de no ser bienes adscritos a la dotación Fundación Selgas-Fagalde'.

Muy crítico con la consejera se ha mostrado también el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, que ha reprochado a Piñán que no le haya trasladado la información que le pidió en sede parlamentaria.

El parlamentario le ha recordado la responsabilidad política que tiene Piñán en este asunto y ha insistido en que la dirigente asturiana ha ido "a rebufo" de las informaciones periodísticas. "En política o uno dimite o hace que cese alguien; eso es lo que tiene que hacer Barbón", ha dicho en referencia al presidente del Principado, Adrián Barbón.

El diputado de Foro Asturias Pedro Leal ha pedido a Piñán la dimisión. "Asuma su desidia fatal, ha perdido la credibilidad del pueblo asturiano y de los vecinos pixuetos, ha perdido la oportunidad de convertir el primer Goya documentado en un polo cultural de atracción de Cudillero y del occidente de Asturias", le ha reprochado, calificando de "expolio" lo ocurrido.

Desde Podemos, Ricardo Menéndez Salmón ha comentado que Piñán es quizás la primera consejera miembro de ese patronato que se preocupa de "arrojar luz y taquígrafos" sobre la Fundación, si bien ha apuntado que esa actitud ha podido deberse a verse presionada por los grupos políticos y por la prensa.

Desde el PSOE, Noelia Macías ha mostrado su total respaldo a Piñán y a la hoja de ruta que se está acometiendo para proteger los bienes ubicados en Asturias. En este sentido, ha recordado el impulso de la Consejería para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Quitan de los Selgas en El Pito.