Ana Morgade muestra la curiosa nota que unos fans le dejaron escrita en una servilleta

La humorista y presentadora Ana Morgade ha mostrado en redes sociales una servilleta en la que unos fans le dejaron un bonito mensaje y con muy buena intención.

"Estaba en una terraza con unas amistades y mi familia y la mesa de al lado me ha dado esta servilleta", comenzaba contando Ana Morgade junto a la imagen de la nota.

La misiva decía "Te quiero. Eres la mejor. Tu niña es preciosa. Ana, eres un ejemplo para todos, gracias. Te queremos. Tus fans en la sombra", y el mensaje típico de las servilletas, donde dice "Gracias por su visita" aparecía rodeado por un corazón.

"Quería enseñarlo porque no nos hemos hecho una foto, llevaba a mi bebé encima y me han dicho que no querían molestarme justo por eso", contaba Morgade, que fue madre hace muy poco.

"No sólo no me han molestado, me han alegrado el día y me siento súper honrada de recibir cosas tan lindas de desconocidas. Mi trabajo me da muchas cosas increíbles, pero estos momentos son de lejos los mejores de todos", reconocía la presentadora de Yu: no te pierdas nada.

Y para compensar el momento serio y tierno, enseguida tiraba de humor: "Y como sé que podréis pensar que me estoy poniendo intensa: CACAS DE MAPACHE! ESTUFAS DE PANTUFLAS! GORROS CON MOFLETES! FLAN DE TI! Qué suerte tengo. Buenas noches", concluía su mensaje Morgade.