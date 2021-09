Oltra creu que la recuperació econòmica és el moment "idoni" per a plantejar la taxa turística

Així ho ha plantejat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on s'ha referit a la posició que manté la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, sobre la recuperació econòmica. De fet, Calviño va afirmar aquest dijous que el primer trimestre de 2022 serà el primer amb un nivell d'activitat superior al seu equivalent de 2019.

En aquest sentit, Oltra ha assenyalat que aquesta taxa serà objecte de debat en les negociacions per als pressupostos i ha advertit que la seua aplicació "no se sotmetrà" a l'opinió d'una única part (el PSPV ha rebutjat aquesta proposta, que defenen Compromís i Unides Podem).

Per a Oltra, "el debat és dissenyar, concretar i aterrar" la proposta, i adaptar-la a la "realitat de les ofertes turístiques". Com a exemple, ha indicat que "no és el mateix algú que es gasta 200 euros la nit en un hotel de cinc estreles que qui es gasta 60 euros en una casa rural a l'interior".

La vicepresidenta ha manifestat que "la metodologia del diàleg no és molt compatible amb les línies roges inamovibles". Preguntada sobre la data d'implantació d'aquesta taxa, ha assenyalat que aquest és una altra de les qüestions a debat.

"L'exercici té 365 dies: es pot posar l'1 de gener, l'1 de juliol o el 30 de novembre, o fins i tot donar una 'vacatio' més àmplia. Els apriorismes en forma de línies roges mai són bons", ha considerat.

Preguntada per les reaccions a la seua proposta, Oltra ha assenyalat que les hi ha hagut "contràries i també a favor", i ha insistit que aquest debat porta plantejant-se des de 2016. "Aleshores no hi havia pandèmia i no era bon moment. No era el moment en el 16, 17, 18 ni 19. El problema no és el moment", ha asseverat.

També ha considerat que tot el sector no està en contra: "Jo no sé per què diuen el sector quan volen dir la patronal", ha indicat abans d'apunteu que el sector "també són les Kellys", i "potser elles tenen una altra visió d'açò".