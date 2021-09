UGT reclama más recursos humanos y económicos para educación

El dirigente de la organización ha ofrecido una rueda de prensa para presentar el informe 'Análisis y propuestas en relación a la educación pública asturiana' elaborado por el sindicato. A partir de los datos que se incluye, UGT realiza una serie de reivindicaciones.

Tras señalar que el nuevo equipo directivo de la Consejería de Educación asturiana que dirige Lydia Espina parece mostrar un talante dialogante, Fernández Lanero ha señalado la necesidad de asegurar con más recursos la calidad de la educación para eliminar los déficit en el aprendizaje que se han producido a lo largo de la pandemia de COVID-19.

"Desde UGT apostamos, sin duda, por la presencialidad en las aulas", ha señalado. Esa presencialidad, ha remarcado, es garantía de una educación "inclusiva, equitativa y de calidad".

Pero además, Fernández Lanero ha solicitado al Gobierno asturiano del PSOE que reduzca el número de alumnos por clase y le ha recordado que así figuraba en su programa electoral. Actualmente se supera el número de alumnos por aula en los diferentes niveles respecto a lo que los socialistas prometieron en su día, ha lamentado.

"No es admisible, como ha ocurrido, que el curso escolar comience con falta de docentes en las aulas ante el retraso de las convocatorias para incorporar profesorado", ha añadido, comentando que los recursos en profesorado para atender el nuevo curso no son suficientes para garantizar la presencialidad y para recuperar lo no aprendido por el alumnado.

UGT también reivindica que se proporcionen mascarillas FFP2 al personal docente, y que se dote de medidores de CO2 a todas las aulas.

LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Fernández Lanero también ha hablado del proyecto de ley de integración y ordenación de la Formación Profesional y ha dicho que la futura norma es "crucial" para el sistema productivo y la empleabilidad de los jóvenes.

Para UGT es importante que se recoja que toda formación profesional dual esté acompañada de un contrato de aprendizaje y que se defina más detalladamente la figura del tutor en la empresa u organismo.

Fernández Lanero ve necesaria una equiparación de todo el profesorado de Formación Profesional con titulación de grado o equivalente, de forma que los que no la tengan puedan acreditarla y que cobren todos igual. Entre otras propuestas también ha comentado la necesidad de un mayor impulso del papel de los agentes sociales en materia de orientación profesional.