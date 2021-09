George Clooney tuvo que hacer su última entrevista desde dentro de un armario a causa de sus mellizos

Cuando prima el compromiso no hay excusas. Es lo que debió de pensar George Clooney cuando vio que no podía hacer la entrevista como él tenía previsto y se vio obligado a refugiarse en un armario para al mismo tiempo llevar a cabo la charla que tenía pendiente y dejar que sus hijos jugasen tranquilamente sin su padre trabajando al lado y coartándoles la alegría juvenil.

El actor y director intervino en el programa Red Table Talk, que conduce Jada Pinkett Smith (quien recientemente con su marido, Will Smith, vivió un incendio en su casa), para desearle un feliz 50º cumpleaños, aunque hubo de hacerlo en unas circunstancias inusuales porque Ella y Alexander, sus mellizos de cuatro años, estaban trasteando por la casa y armando bastante jaleo.

"Te estoy hablando desde el interior de mi armario porque fuera de él hay un par de mellizos golpeándose con espadas. Y no me parecía la forma más apropiada de celebrar tu cumpleaños", confesó el protagonista de Ocean's eleven o Los descendientes con su habitual sentido del humor.

Clooney, que el pasado junio cumplió los 60 años, aprovechó el momento para felicitar a Jada, aunque añadiendo su particular toque para que no quedase en evidencia su edad: "Ahora me dicen que vas a cumplir 50 años, lo cual no puede ser verdad porque eso significaría que yo tengo 60 y me niego. Así que digamos que tú tienes 39 años -¡Feliz 39º cumpleaños!- y yo, 49. Eso me gusta mucho más".

Seguidamente, Clooney comenzó a hacer chistes con Jada sobre cómo es capaz de aguantar al protagonista de Independance Day o Soy leyenda, a lo que la actriz contestó con bastante honestidad: "Dime la verdad, ¿cómo se aguanta a alguien? Solo una vez que aprendes a aguantarte a ti misma es cuando aprendes a aguantar a todos los demás. Tienes que tomarte el tiempo necesario para aprender a amarte a ti misma".

Clooney no fue el único famoso que participó en este programa especial por el cumpleaños de la actriz de la saga Matrix, dado que también intervinieron en el espacio tanto la cantante Mariah Carey o el presentador Jimmy Kimmel, quien brome con Jada. "Si hay algo que he aprendido en mis 53 años en este planeta Tierra", confesó Kimmel, "es que cuando comes un yogur con fruta, la fruta siempr está en el fondo, cuando es lógico que debería estar en la parte superior. Feliz cumpleaños, Jada".