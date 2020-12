George Clooney advirtió a Ben Affleck que no interpretara a Batman

Con las dos décadas que han pasado desde Batman y Robin cualquiera diría que no tiene mucho sentido seguir haciendo sangre con ella (es lo que es, y cuanto más tiempo pasa más cerca está de convertirse en un film de culto), pero George Clooney está promocionando Cielo de medianoche, que ha dirigido y protagonizado, y aún tiene cosas que decir. Así, además de presentar este film, Clooney ha podido valorar el famoso estallido de Tom Cruise durante el rodaje de Misión Imposible 7, y recordar cómo fue su experiencia en este film de Joel Schumacher estrenado en 1999.

Y no fue buena, claro. En el programa de Howard Stern, Clooney ha asegurado que “es tan mala que produce dolor físico verla. Duele físicamente”, y revelado que incluso en cierto momento intentó disuadir a su compañero Ben Affleck de que interpretara a Batman. El sufrimiento de haber participado en Batman y Robin (que recibió una paliza crítica aunque también recaudó 238 millones de dólares) hablaba por él, pero Affleck no le escuchó y aceptó igualmente participar en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. A la que luego le seguirían Escuadrón suicida, Liga de la Justicia, el Snyder Cut de esta última a estrenarse en 2021, y una futura aparición en The Flash.

“He tenido fracasos y éxitos, aunque eso no quiere decir que la gente siempre me escuche”, declaraba Clooney en torno a la decisión de Affleck de aceptar ponerse a las órdenes de Zack Snyder. “Ben no me escuchó y terminó haciendo un gran trabajo, con lo que yo me equivocaba. Pero solo puedo dar consejos desde mi experiencia. Solo dije ‘no te pongas pezones en el traje’”, proseguía, en referencia al elemento más ridiculizado de Batman y Robin, en compañía a los chistes de Arnold Schwarzenegger o los labios de plástico que portaba Chris O’Donnell para combatir a Hiedra Venenosa (Uma Thurman).

“Lo cierto es que estuve muy mal en ella”, concluía Clooney. “Akiva Goldsman, que ganó el Oscar por Una mente maravillosa, escribió el guion. Y era un guion terrible (...) Joel Schumacher, que falleció hace poco, la dirigió y dijo ‘sí, no funcionó’. Todos nos lo olíamos”. Schumacher, en efecto, falleció el pasado verano, y lo hizo tras haber declarado en más de una ocasión arrepentirse de hacer Batman y Robin.