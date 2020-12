'Misión Imposible 7: Tom Cruise estalla contra el equipo por no seguir las normas contra la Covid

Rodar en plena pandemia no está siendo nada fácil. Muchas producciones han tenido que paralizar sus rodajes durante semanas y otras han retomado las grabaciones con estrictos protocolos por el Covid para asegurar la salud de todo el mundo. Este es el caso de Misión Imposible 7, donde Tom Cruise interpreta una vez más al icónico personaje. Sin embargo, el actor no está muy contento con las medidas contra el virus en el set a juzgar por el grandísimo enfado contra su equipo.

"Si os veo hacerlo de nuevo estáis jodidamente despedidos". El tabloide británico The Sun ha publicado un audio en el que vemos como Cruise estalla contra todos por no respetarse la normativa vigente. "Somos el estándar de oro. Volverán a hacer películas en Hollywood ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con cada maldito estudio por las noches, las compañías de seguros, los productores y ellas nos están mirando y usándonos para hacer sus películas. Estamos creando miles de trabajos, hijos de puta. Así que no quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!".

¿Pero qué ha sucedido tan grave? Los medios internacionales apuntan a que varios miembros hablaron a menos de un metro de distancia sin mascarilla, lo que hizo que el intérprete explotara. “Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No va a tener comida sobre su mesa ni a pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches: ¡el futuro de esta puta industria! ". Y es que parece que el actor está muy concienciado en la lucha contra la pandemia.

Cruise dirige toda su rabia específicamente contra estos miembros del equipo. "Así que lo siento, esto va más allá de mis disculpas. Os lo he dicho, y ahora lo quiero, y si no lo hacéis, estáis fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! Si lo vuelvo a ver, os vais". Y es que al actor no le tiembla el pulso con este asunto. Cruise no solo es productor y protagonista del título, sino que también ha sido responsable de la creación de estos protocolos, por lo que su enfado es más que comprensible.