George Clooney podría protagonizar la nueva serie de ‘Buck Rogers’

Han pasado más de cuarenta años desde que el público viera a Buck Rogers en pantalla por última vez, al estreno en 1979 de Buck Rogers: El aventurero del espacio. En todo este tiempo parecería que el personaje está rentabilizado, pero Hollywood es una máquina de retroalimentación constante y, según recoge The Hollywood Reporter, se ha empezado a desarrollar una nueva miniserie protagonizada por el personaje. Legendary Entertainment es el estudio impulsor y tiene la ambición de que, si tiene éxito, dé pie a una película y a una serie animada.

Lo llamativo del proyecto es que George Clooney está a bordo, habiéndose dejado caer la posibilidad de que sea uno de los protagonistas de la serie. Esto aún dista de ser realidad, pero Clooney sí está confirmado como productor ejecutivo junto a su socio Grant Heslov, con quien lidera la compañía Smokehouse Pictures. Este nuevo tratamiento de Buck Rogers estaría escrito por Brian K. Vaughan y cuenta con el beneplácito de Flint Dille, hijo del mismo John F. Dille que contribuyó a la fama del personaje cuando empezó a publicar sus historias a través de una colección de cómics en los años 30.

Buck Rogers fue inicialmente el protagonista de dos novelas escritas por Phillip Francis Nowlan, pero no fue hasta su salto a las viñetas auspiciado por John F. Dille Co. que se convirtió en un personaje tan emblemático, dando pie a juguetes, seriales radiofónicos y películas. Todos ellos contaban la historia de un hombre que se despertaba 500 años en el futuro, en el siglo XXV, y se enrolaba en una guerra para hacerse con el control del territorio que un día perteneciera a América. La nueva Buck Rogers aún no tiene fecha de estreno ni plataforma en la que recalar.

En lo que respecta a Clooney, recientemente estrenó en Netflix Cielo de medianoche, dirigida y protagonizada por él.