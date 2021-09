Puigdemont, detenido en Cerdeña: ¿cuáles son los siguientes pasos del proceso judicial?

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se encuentra detenido desde este jueves en la isla italiana de Cerdeña en aplicación de la orden de búsqueda y captura emitida contra él por el Tribunal Supremo. Puigdemont está a la espera de pasar a disposición judicial, que no se sabe con certeza si será este viernes o mañana sábado, según ha explicado su abogado, Gonzalo Boye.

En las próximas horas se convalidará el arresto por parte de las autoridades italianas, a lo cual seguirá el inicio del proceso judicial para decidir la entrega o no a las autoridades españolas.

Según fuentes del Supremo, el primer paso que dará este viernes el juez instructor del procés, Pablo Llarena, será ponerse en contacto con las autoridades de Cerdeña para tener confirmación oficial de la detención y de forma automática se reclamará la entrega a España del expresidente catalán.

Desde el Alto Tribunal defienden que la euroorden cursada por los delitos de sedición y malversación en su día por el juez Llarena sigue en vigor y que, por tanto, ahora se puede pedir la entrega del Puigdemont. El dirigente de Junts per Catalunya perdió la inmunidad en marzo y la Corte Suprema Europea rechazó su recurso con el argumento de que no corría peligro de detención porque entendía que la euroorden estaba en suspenso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviese una cuestión prejudicial planteada por Llarena relativa a si podía o no actuar contra Puigdemont una vez que Bélgica rechazó entregara a España al exconseller catalán Lluís Puig.

El exmandatario catalán comparecerá ahora ante el Tribunal de Apelación de Sassari, que deberá decidir si le envía a prisión, si le deja en libertad con medidas cautelares mientras se tramita la entrega o si por el contrario la rechaza como ya ocurrió en Bélgica y Alemania.

Borja Mapelli, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, ha matizado en una entrevista en RTVE que la llegada de Puigdemont a España no sería en el marco de extradiciones, sino como traslado de persona con causas penales pendientes, lo que podría ser una decisión reversible. "Puede pasar que se produzca un traslado del imputado a España y si se entendiera irregular se revertiría, porque no es extradición", ha afirmado Mapelli.