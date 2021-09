Paz Padilla se queda bloqueada cuando la acusan en directo de no poner dinero para la estatua de Chiquito de la Calzada

En ocasiones en Sálvame no se libra de los palos ni el presentador de turno. Es el caso de Paz Padilla, que estando al frente del programa de Telecinco tuvo que escuchar cómo diversas personas la criticaban por su relación y supuesto olvido de Chiquito de la Calzada.

El humorista, que era amigo de Paz Padilla y con quien coincidió muchísimas ocasiones en los platós, murió hace cuatro años y ahora la familia y los amigos luchan por erigirle una estatua en su Málaga natal, algo que aún no ha ocurrido porque no se han recaudado los 40.000 euros que costaría su creación e instalación.

El hermano de Chiquito de la Calzada entró en el programa para hablar del asunto y acusó sin tapujos a la presentadora, Paz Padilla, de no poner dinero para esa estatua.

La presentadora se quedaba entonces callada, con los ojos vidriosos, mirando al frente, intentando esbozar una sonrisa. Pasaban los minutos y Paz Padilla no reaccionaba, a pesar de las preguntas y comentarios de los colaboradores.

Por fin optaba solamente por decir "no me metáis en nada, que yo paso de esto. Que yo tengo mi vida, por favor. No meterme en líos, por favor".

Era entonces cuando el reportero Sergi Ferré entraba en directo desde Málaga para incidir sobre el tema. "Sé que te van a doler porque querías a Chiquito y mucha gente está enfadada contigo, porque dicen que están disgustados contigo y no les han gustado las cosas que has dicho y, sobre todo, cosas que no has hecho", avanzaba el periodista.

Paz Padilla, tras las acusaciones sobre su poca colaboración en la estatua de Chiquito: "Lo único que tengo que decir es que tuve la tremenda suerte de amar a este hombre" https://t.co/EjTEix4brU — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 23, 2021

"Lo único que puedo decir es que tuve la suerte de que pude compartir muchos momentos con él, que era uno de los grandes y quiero respetar su memoria", acababa por decir la presentadora, arropada por sus compañeros, que trataron de defenderla, antes de pasar a otro tema.