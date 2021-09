Dinio aclara la relación que tuvo con Sofía Cristo: "Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas"

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Secret Story. La gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, aclaró algunas de las informaciones que habían surgido a lo largo de la semana. En un vídeo, Sofía Cristo comentaba que, en algún momento entre los 16 y los 22 años, había tenigo un tórrido encuentro con el cantante Dinio García.

La hija de Bárbara Rey no recordó si dicho affair tuvo lugar mientras ella tenía pareja, pero sí que ocurrió en Puerto Banús. "Estábamos en Marbella. Yo le conocí esa noche, estábamos de fiesta y en una de estas nos enrollamos en unos baños. Después, él me dijo que fuéramos a su casa y yo le dije que no", narró.

Cristo añadió que no pasó nada más, aunque el cubano había dicho, cuando ella entró en Supervivientes 2007 que habían mantenido relaciones sexuales y que a ella se le daban muy bien, unos hechos que la DJ no negó pues, según explicó, no acostumbra a desmentir informaciones.

Sin embargo, esa no fue la versión que dio Dinio en el plató de Secret Story. El actor, más comedido, dijo que "Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas"... aunque en este caso el incidente ocurrió en su propia discoteca, La noche me confunde, bastante lejos de Las Vegas. Dinio le quitó importancia al incidente pensando en su mujer, Milena Leyva: "Eso pasó como hace 20 años, hubo besos, tonterías y ya está".