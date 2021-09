L'Orquestra de la Comunitat i les bandes de València i Castelló tanquen la 43 edició de l'Ensems

A més, l'alumnat dels conservatoris José Iturbi de València i Francesc Peñarroja de la Vall d'Uixó interpretaran les peces que configuren el projecte Xensems Pleasure Island, al costat de la mostra dels tallers ENOA i l'estrena de l'obra 'Internités' del compositor Januibe Tejera. D'aquesta manera, el públic podrà gaudir de diversos encàrrecs realitzats per l'IVC, entitat que organitza l'esdeveniment.

Enguany, els espectacles d'Ensems s'han emmarcat sota el lema 'islas- refugios- paraisos', que arreplega l'objectiu de reflexionar sobre les conseqüències de la covid-19 a la nostra societat, segons ha informat la Generalitat.

D'aquesta manera, el festival de músiques experimentals més antic de l'Estat espanyol ha convidat al públic a fer un exercici d'"introspecció" i, al mateix temps, a acostar-se a l'exterior per a descobrir i experimentar noves sensacions sonores. Ensems es desenvolupa ininterrompudament des de 1978 i és una referència en el camp de les músiques de nova creació.

La Banda Simfònica Municipal de València tocarà a l'Auditori del Palau de les Arts el diumenge 26 de setembre a les 12.00 hores. Sota la batuta de Rafael Sanz-Espert, la formació interpretarà quatre peces.

En primer lloc, el públic assistirà a l'estrena de l'obra 'Despreziana', encàrrec de l'IVC al compositor Víctor Vallés; la partitura 'Per què no?' de Miguel Ángel Berbis, on l'individu intenta formular noves preguntes des de l'expressió, el sentiment i el pensament; 'Faula' d'Álvaro Pérez, una reflexió al voltant de la vida en societat a partir del text 'La fábula de las abejas' de Bernard Mandeville i 'Crisálida' de Toni Goig, obra tonal de tres moviments inspirada en la metamorfosi de les papallones.

El mateix diumenge 26, a les 11.30 hores, la Banda Municipal de Castelló participarà per primera vegada en el festival Ensems. Marcel Ortega dirigirà un concert que tindrà lloc a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló, que s'iniciarà amb la peça 'Allegro barbaro' de Béla Bartók, seguirà 'Tribal Elements' del compositor José Miguel Fayos Jordán; notes d'Olivier Messiaen i la partitura dels 'Oiseaux exotiques' i 'Dragon Rhyme', en què la xinesa Chen Yi pren elements de la música electroacústica dels anys 60 i 70, els ritmes tradicionals xinesos i les tècniques d'orquestració dels nord-americans.

L'Ensems, en col·laboració amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, presentarà el diumenge el projecte Xensems Pleasure Island, dissenyat i coordinat per Cristina Cubells. Enguany el projecte s'articula al voltant de la idea del refugi i es divideix en dos parts que dialoguen en dos espais diferents del Palau de les Arts: la primera part -Pleasure Island I- tindrà lloc a l'Aula Magistral entre les 18.00 i les 19.00, i la segona part -Pleasure Island II- tindrà lloc en la sala Martín i Soler a les 19.30 hores.

Aquest primer concert inclou la participació d'estudiants dels graus elemental i professional dels conservatoris José Iturbi de València, coordinat per Elena Solanes, i Francesc Peñarroja de la Vall d'Uixó, coordinat per Nieves Fontestad. Els 'ensembles' de tots dos centres educatius interpretaran un programa amb dos parts: la primera, 'Sò-òmnia', inclou composicions de Sonia Megías, Núria Núñez, Miguel Ángel Berbis i Vicente Romero.

La segona part del programa, 'Sonuari', està configurada pels treballs de Llum Martín ('Grapho'), Esther Pérez ('Las cosas que no tienen nombre') i Bernat Cucarella ('Hi-Vis Grip'), on els estudiants exploren llenguatges contemporanis a través de l'experimentació lúdica. En la segona part estarà l'estrena de 'Land of the Toys' d'Esther Pérez i 'Stratch' de Llum Martín i Bernat Cucarella, dos peces escrites especialment per a aquestes agrupacions.

El segon concert de Pleasure Island II, en col·laboració amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, estarà format per dos peces. L'obra 'Mosaic' d'Elliot Carter, escenificada pels participants dels tallers 'Moving Opera d'ENOA (European Network Opera Academies) i l'estrena absoluta de l'obra 'Internités' del compositor Januibe Tejera.