Goirigolzarri (Caixabank) demana que els fons europeus atallen la "baixa productivitat" espanyola i arriben a les pimes

Durant la seua participació al 'III Fòrum Excel·lència Directiva' FEXDIR21, organitzat pel Cercle de Directius d'Alacant, -i on ha sigut entrevistat per Juan Ruiz, president de Deloitte Espanya-, Goirigolzarri ha apuntat que, tot i que "encara cal ser cauts amb els escenaris macro de la pandèmia, estem en una fase de recuperació que tindrà una gran empenta".

El president de Caixabank ha valorat el fet de poder comptar amb uns "fons excepcionals i externs" com els Next Generation per a "eixir d'una crisi amb un procés de transformació", ja que tornar a l'escenari precovid "no és suficient", ha puntualitzat.

Especialment, Goirigolzarri ha assenyalat que la principal debilitat de l'economia és la seua baixa productivitat i espera que els fons puguen situar aquest indicador més pròxim al que registren altres països de la Unió Europea. Per a açò, ha reclamat "polítiques d'oferta" que són sinònim de "reformes de calat, com el sistema laboral, el sistema de pensions o les regulacions que no propicien la creació de noves empreses i estableixen barreres a una sana competència".

Així mateix, el president de CaixaBank ha instat a "no caure en la temptació" d'usar els fons només a curt termini. "Hem de tindre una visió més estratègica i assegurar que la seua utilització millora la productivitat de la nostra economia en el mitjà i llarg termini", ha apuntat.

També ha demanat "enorme transparència" en la gestió dels fons, tant en la seua inversió com en el seguiment dels resultats i impacte que generen en la societat. "No hem d'oblidar que Espanya és un país de pimes, i a elles han d'arribar els fons", ha remarcat, al mateix temps que ha assenyalat que el paper de la banca pot ser "fonamental" per a açò.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ CONTRA LA DESIGUALTAT

En el procés de transformació al que s'enfronta l'economia espanyola en els pròxims anys, Goirigolzarri ha advertit que hi haurà sectors que aniran a l'alça i uns altres en decadència, per la qual cosa ha reivindicat "l'educació i la formació al llarg de tota la vida professional" i ha instat les empreses a involucrar-se més en la formació, per exemple, en la formació dual, "en la qual estem molt lluny de les pràctiques centreeuropees", ha reconegut.

REGULACIÓ DIGITAL "AMB LES MATEIXES REGLES DEL JOC"

En matèria de digitalització, el president de CaixaBank ha admès que els bancs estan "tremendament impactats per la transformació tecnològica" però ha convidat a veure-ho com "una oportunitat" per a "donar un millor servici als nostres clients alhora que millora l'eficiència dels nostres processos".

No obstant açò, Goigolzarri ha assenyalat que "és necessària una regulació que acompanye a aquests canvis, sota la premissa que la regulació, les regles de joc, han de ser les mateixes per a tots els jugadors que realitzen la mateixa activitat, amb independència del seu sector d'origen, ja que el contrari generarà arbitratges regulatoris, que en el passat hem vist que són una font de desestabilització del sistema financer mundial", ha puntualitzat.

En tot cas, ha defès que, "per molta virtualització que tinguem, les persones seguiran sent clau" perquè els clients seguiran demandant una relació personal, "que tindrà el seu màxim valor en l'assessoria i contractació de productes i les persones seguiran jugant un paper clau en la diferenciació entre les bones i les males entitats".

"DEIXAR ARRERE UN MODEL JA ESGOTAT"

Precisament, el lema enguany de FEXDIR21 és 'Las personas en clave de éxito y recuperación', una cosa que la presidenta del Cercle de Directius d'Alacant, Eva Toledo, ha reivindicat durant la inauguració del Fòrum.

Toledo ha augurat "molts canvis en els pròxims mesos" arran de la crisi que ha desencadenant la pandèmia, un "repte" però també "una gran oportunitat per a la transformació econòmica i social. En aquest sentit, la directiva ha apostat per "deixar arrere un model ja esgotat" d'una època en la qual considera que hi ha hagut "excés d'agressivitat i violència, i a voltes falta d'ètica i de transparència.

Ara, Toledo ha apuntat que "matèries com la digitalització i la sostenibilitat han d'estar en l'agenda de qualsevol directiu", que a més ha de "dotar-se de capacitats" de les quals no estava ensenyat, "si no, no serem útils i ens quedarem fora del mercat", ha advertit.

La directiva ha volgut acabar la seua intervenció amb una aplaudida reflexió personal sobre el valor dels "detalls", de l'humanisme, la filosofia i l'ètica, que han posat de rellevància la pandèmia. "El directiu del demà ha de liderar amb cap i cor", ha conclòs.

"SUMA D'INTEL·LIGÈNCIES" PÚBLIC-PRIVADES

Per la seua banda, el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, que ha assistit al fòrum, ha subratllat la importància que l'Administració i la iniciativa privada vagen "de la mà" en el procés de recuperació.

També l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, volgut reivindicar la necessitat de "sumar i generar intel·ligència col·lectiva" amb la col·laboració públic-privada per a resoldre tots aquells "problemes complexos" que es presenten, com el que ha generat la pandèmia.