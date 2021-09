Un solar sucio y abandonado de Glòries levanta preocupación entre los vecinos: "La inseguridad es total"

Con basura, colchones, maderas y suciedad. Esta es la situación en la que se encuentra desde hace meses un solar que está situado al final de la calle Dos de Maig, en una de las entradas al parque de la Gran Clariana, en la zona de les Glòries de Barcelona.

Se trata de una propiedad privada y que está “totalmente descuidada”, a la espera de ser expropiada para continuar con la renovación del parque. Según explica un comerciante de la zona que prefiere no revelar su identidad, hasta el pasado mes de junio “el solar estaba habitado por algunas personas desalojadas en abril del campamento de barracas del Encants, que levantaron nuevas barracas para pasar la noche”.

Barracas abandonadas en el solar sucio y quemado que hay junto al parque de la Gran Clariana de Glòries (Barcelona). 20minutos

No obstante, hace tres meses se declaró un incendio que dejó el solar totalmente arrasado, y así continúa a día de doy. Si uno pasa por delante, puede ver claramente los restos del incendio, y no hay ninguna valla de protección para impedir el acceso. “La inseguridad es total, cualquier día habrá una desgracia”, asegura el comerciante.

“No entendemos porqué el Ayuntamiento no limpia el solar y lo valla para impedir el acceso hasta que finalice la expropiación” se pregunta, y añade: “Ante la dejadez del solar, lo normal es que se produjera un incendio, como ocurrió. Suerte que no hubo daños personales ni una desgracia mayor”.

Imagen del solar sucio y quemado, situado junto al parque de la Gran Clariana de Glòries (Barcelona). 20minutos

Actuación del consistorio

Según fuentes municipales consultadas por 20 Minutos, el Ayuntamiento de Barcelona ya abrió un expediente hace meses y envió un primer requerimiento al propietario para que limpiará el solar. No obstante, la propiedad alegó que no podía entrar en su terreno porque estaba ocupado, y presentó una denuncia ante el juez por dicha ocupación. Por este motivo, el consistorio no volvió a intervenir: “Si hay un procedimiento judicial, el administrativo pasa a segundo término”, explican desde el Ayuntamiento.

Después de meses de inactuación, este miércoles el consistorio ha vuelto a enviar un segundo requerimiento al propietario para que limpie su solar, ya que técnicos del distrito de Sant Martí han acreditado que el terreno ya no está ocupado. “Como la causa sobre la cual alegaba que no podía entrar ha desaparecido, se le ha vuelto a hacer el requerimiento”, aclaran.

Si el propietario no cumple, “la administración puede llegar a actuar en función de la gravedad del caso”, y una de las medidas que puede tomar es que sea el mismo Ayuntamiento quien ejecute las tareas de limpieza y después pase la factura al propietario. No obstante, fuentes municipales reconocen que este es un procedimiento que “suele durar meses”, y el solar continuará en pésimas condiciones hasta que una de las dos partes se decida a limpiar.