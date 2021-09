Les brigades forestals de la Diputació de València intervenen en 135 serveis d'emergències aquest estiu

Aquest notable nombre d'actuacions es tradueix en més de 280 brigades mobilitzades pel Consorci Provincial de Bombers, sobretot per a actuar com a serveis complementaris en incendis forestals, centrant el seu treball en tasques de perimetratge i la creació de reguardes després del foc, ha detallat la corporació provincial en un comunicat.

Al costat de les incidències relacionades amb la prevenció i extinció d'incendis, aquests efectius també s'han mobilitzat a més de 50 comprovacions de fum. Quan una brigada albira una columna de fum sospitosa, s'encarrega de donar l'avís al Consorci Provincial de Bombers i acudir a la zona per a comprovar si es tracta d'una situació de perill real.

Igualment, s'han realitzat una desena de servicis que tenen a veure amb la retirada d'arbres caiguts. En aquest sentit, són prioritàries les intervencions en els casos en què s'obstaculitzen vies de comunicació, especialment en camins i pistes rurals.

Altres serveis realitzats a l'estiu han tingut a veure amb la cerca de persones desaparegudes i la vigilància en cremes controlades i en zones on han caigut llamps.

INCREMENT DE VIGILÀNCIA

Durant la vigència del dispositiu especial d'estiu, les brigades forestals incrementen les hores dedicades a la vigilància, amb el propòsit de minimitzar el temps de resposta davant qualsevol emergència.

D'aquesta manera, es realitzen tasques habituals de silvicultura al matí, centrant-se en la vigilància en horari de vesprada.

Així mateix, els dies en què s'haja establit preemergència per risc extrem d'incendis forestals, així com els diumenges i festius, les brigades es dediquen exclusivament a tasques de vigilància, tant des dels punts assignats com en ruta.