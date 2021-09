Lil Nas X arrasa con su 'cover' de la mítica 'Jolene' de Dolly Parton

El rapero norteamericano, Lil Nas X, ha conquistado al público con su propia versión de la mítica canción de Dolly Parton, Jolene. El artista interpretó el tema de 1973 en el programa de la BBC Radio 1 'Live Lounge', en medio de la promoción de su nuevo álbum Montero.

El cantante vuelve de esta forma a sus orígenes, ya que comenzó a ser conocido por su canción country Old Town Road que se hizo viral en Tik Tok con el reto 'Yee-Yee Haw Challenge' y por la que ha obtenido numerosos reconocimientos.

De entre ellos, destaca haber sido el primer single en conseguir 15 discos de platino, superando a All of me de John Legend y la conocida Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee en su versión de remix junto a Justin Bieber.

Además, el tema recibió el premio a 'Mejor canción' en los MTV Video Music Awards de 2019, así como otros cuatro galardones en la gala de los Billboard Music Awards 2020 y dos Grammy (Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo y Mejor Vídeo Musical) en ese mismo año.

Lil Nas X se ha declarado un gran fan de Dolly Parton, la intérprete original de la canción, y la admiración es mutua. La famosa cantante ha expresado su deseo de colaborar con el joven artista. De hecho, ya estuvo a punto de hacerlo con su anterior éxito, pero al final no pudo ser.

A pesar de ello, Parton volvió a mostrar en una entrevista con Elle en 2019 que estaba dispuesta a trabajar con él en el futuro. El rapero ya ha grabado una canción para su nuevo álbum junto a su ahijada, Miley Cyrus, quien hace años también interpretó su propia versión de Jolene.

Nas X se encuentra ahora en plena promoción de Montero, su último disco. Además, se encuentra muy involucrado trabajando con la comunidad LGBT+ y recientemente ha sido nombrado Defensor de la Prevención del Suicidio por la organización 'The Trevor Project'.