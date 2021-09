La lava destroza las plantaciones de plátano en La Palma: "La fruta está tan destruida que se ha perdido"

La lava del volcán de La Palma avanza imparable hacia el mar y a su paso destroza todo lo que encuentra. También las plantaciones de plátano que hay por toda la isla. "La fruta está tan destruida que se ha perdido", aseguran testigos y tal como ha podido comprobar 20minutos desde la isla. Esto adquiere especial gravedad si tenemos en cuenta que es la gran fuente de ingresos de la región.

El volcán además sigue desprendiendo humo y ya no se puede ver la boca del mismo, mientras se van sucediendo explosiones "muy fuertes". La lengua de fuego se ve avanzar poco a poco y tardará pocas horas en llegar a la costa. Las poblaciones que se han visto cercadas ya están desalojadas en diferentes puntos de la isla, donde se han abierto puntos de refugio.

Hay algunas plantaciones que han conseguido salvar la lengua de lava, pero muchas otras se han perdido. Los trabajadores recordaron además que ahora "es el momento de empezar la recogida", y los plátanos se encontraban ya preparados para ser retirados. Pero no podrá ser así, porque los agricultores no han podido acceder a la zona para salvar la cosecha.

El desastre en este sentido es absoluto. En total se han perdido ya más de 60 viviendas y no solo eso, sino que la erupción va a generar una crisis económica en La Palma, dadas las pérdidas a nivel de agricultura y pesca especialmente. Y es que de hecho los pescadores "no pueden salir" porque ahora mismo "está prohibido salir a navegar". Ahora el miedo está en ver qué puede pasar con la llegada de la lava al mar, no solo por las explosiones, sino también por los efectos que se puedan dar a medio plazo al no poder salir a pescar. Cuando hace años se produjo una situación similar en El Hierro se tardó año y medio en poder volver a salir a faenar.