¿Se podrán reconstruir las casas engullidas por la lava?: "Tardarán, al menos, un año"

La lava que escupe el volcán de la Palma sigue su camino inexorable hacia el mar arrasando explotaciones, campos de cultivo y pueblos a su paso. Las lenguas de fuego han engullido ya más de 300 casas según el sistema satelital 'Copernicus', pero se teme que este numero suba a medida que la lava alcance el barrio de Todoque, cuya población supera los 1.200 habitantes. Eso, sin contar los campos de cultivo y las explotaciones que se han perdido.

Todas estas personas que han perdido su casa o que están en vilo por si cuando vuelvan a ellas, solo quedan cenizas, se pregunta ahora si podrán reconstruir sus viviendas y su vida: "A priori, a la gente que ha perdido la casa la van a tener que reubicar al menos por un año", explica a 20Minutos David Aguado, geólogo por la Universidad Complutense de Madrid y experto en geología ambiental.

El relieve que queda tras el paso de la lava

No todas las erupciones volcánicas son iguales, como demuestran, por ejemplo, la histórica explosión del Vesubio que arrasó Pompeya en menos de 15 minutos, y la de La Palma, cuya lava se mueve a menos de 200 metros por hora y por la que, hasta ahora, no hay que lamentar víctimas mortales. De la misma forma, la lava no siempre es igual, ni está compuesta por los mismos materiales, ni deja el mismo relieve.

La del volcán de Cumbre Vieja es la llamada "lava AA o Malpaís", explica el experto: "Son magmas basálticos muy viscosos por lo que fluyen con bastante dificultad y arrancan corteza rígida"

Por eso, se espera que el relieve que se genere tras el paso de estas lenguas de lava sea "totalmente caótico", cuenta Aguado. Una vez se enfríe y se solidifique, lo que se va a generar son "materiales angulosos, rugosos" y muy irregulares que además "emitirán gases" por lo que se pueden formar "agujeros en la roca", explica.

La lengua de lava del volcán de La Palma avanza imparable sepultando más de 154 hectáreas. Hay 320 inmuebles destruidos y otros 28 sufren daños. La mañana de este miércoles, la colada ha entrado en la localidad de Todoque donde los bomberos la están intentando reconducir. La lengua de lava del volcán de La Palma avanza imparable y llega a Todoque.

"Es imposible construir algo ahí"

Y el geólogo deja muy claro que "es imposible construir algo" sobre un terreno tan caótico, irregular y rugoso. Al menos durante un largo periodo de tiempo: "Primero esa roca tiene que enfriarse, que puede tardar su tiempo y luego tiene que desgasificarse, es decir, expulsar los gases nocivos que lleva. Eso quiere decir que va a ser una zona bastante inaccesible durante unos meses, al menos"

Una vez pasen estos primeros meses, se podría plantear de nuevo la posibilidad de construir, pero sería un proceso largo, lento y muy costoso económicamente: "La mejor opción que veo sería levantar todo ese terreno. Pero habría que llevar maquinaria especial y asegurar todo el perímetro, porque esa roca emitirá gases durante bastante tiempo...", advierte David Aguado a 20Minutos.

"Todo ese proceso llevaría un año, al menos, más el tiempo que tarde en enfriar la lava", cree el experto. Eso supondría que, en el mejor de los casos, las personas que han perdido sus casas podrían tardar un mínimo de un año en recuperarlas, si es que es posible. Porque la posibilidad de que todas estas personas tengan que encontrar un nuevo hogar, está abierta.