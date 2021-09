Lucía Rivera y Willy Hernangómez, ¿nueva pareja sorpresa?

El pasado julio, la revista ¡Hola! indicaba que Lucía Rivera había sido vista en las playas gaditanas derrochando complicidad con un joven emprendedor madrileño llamado Alejandro Sáez Novales.

Aunque sin conformación por ninguna de las partes, lo cierto es que, desde que rompiera su relación, en marzo de 2020 con Marc Márquez, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero no ha protagonizado, hasta ahora, ninguna otra historia de amor importante o que, al menos, haya trascendido.

Sin embargo, y siempre según la información de la revista del corazón, parecía que esta vez sí que habían calado en su corazón.

Sin embargo, semanas después ella misma confesó que su corazón se encontraba libre. La modelo, de 22 años, seleccionó una serie de cuestiones para contestarlas públicamente a través de sus stories, y una de ellas estaba centrada en su situación amorosa. "¿Estás enamorada?", le preguntó un internauta, al que la joven respondió con una profunda y sincera reflexión.

"No, y la verdad que no tengo ninguna prisa en hacerlo. Estoy centrada en mí y en los míos. Cuando llegue alguien que aporte y no afecte a mi estabilidad emocional y de verdad me entren ganas, seré la primera en abrirle la puerta", avanzó la influencer. "Siempre os empeñáis en buscarme novio y no sé si por qué pensáis que no soy feliz soltera. Pero en realidad me estoy conociendo y haciendo lo que me da la real gana, eso no tiene precio", zanjó la joven, que recientemente se vio obligada a desmentir los rumores de noviazgo con su amigo Javier Conde.

Ahora, se especula sobre una posible relación entre Lucía y el jugador de la NBA Willy Hernangómez. Ambos se han intercambiado varios mensajes a través de las redes sociales y de manera pública que han dejado ver una gran complicidad entre ellos y que han desatado los rumores.

Lucía Rivera y Willy Hernangómez. INSTAGRAM

Rumores que no han hecho más que avivarse con una fotografía publicada donde posan juntos por primera vez y un corazón en ella. ¿Será otra de las nuevas parejas que nos depara este recién estrenado otoño?