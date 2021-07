Lucía Rivera olvida definitivamente a Marc Márquez con un joven emprendedor madrileño

Lucía Rivera está de nuevo enamorada. O, al menos, ilusionada con un nuevo chico. Así lo asegura la revista ¡Hola!, que indica que la joven modelo e influencer ha sido vista recientemente en las playas gaditanas ha derrochado complicidad con un joven emprendedor madrileño llamado Alejandro Sáez Novales.

Aunque sin conformación por ninguna de las partes, lo cierto es que, desde que rompiera su relación, en marzo de 2020 con Marc Márquez, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero no ha protagonizado, hasta ahora, ninguna otra historia de amor importante o que, al menos, haya trascendido.

Sin embargo, y siempre según la información de la revista del corazón, parece que esta vez sí que han calado en su corazón. Según ¡Hola!, Alejandro es CEO de eGoGames, una exitosa empresa de esports, que es como se llaman comúnmente a los videojuegos de deportes.

Rivera no es muy asidua a los medios y en muy pocas ocasiones ha dejado ver esa parte más privada de su vida.

El pasado mayo, incluso, estalló por los rumores que la relacionaban con Javier Conde, un joven con el que se había dejado ver últimamente y que, tal y como ella misma comunicó, era solo su "amigo".

Harta de cruzarse con informaciones que no son ciertas, la modelo publicó una 'historia' en su perfil de Instagram para dejar claro que Conde es solo un amigo con el que comparte aficiones.

"No sé por qué me tengo que ver obligada a hablar de mi vida privada para que no haya titulares totalmente fuera de contexto y de la realidad. Me da mucha pena", rezaban las primeras líneas del comunicado, el cual la modelo publicó junto a una imagen en la que ambos amigos posan dentro de un coche.

¿Hará lo mismo en esta ocasión después de la información de ¡Hola! o Alejandro será realmente su nueva pareja? Solo el tiempo dirá si esta relación va a más.