Lucía Rivera toma una drástica decisión que afecta a su vida sentimental: "Hago lo que me da la real gana"

Lucía Rivera está harta de que se hable de su vida sentimental. Así lo ha manifestado ella misma en numerosas ocasiones ante la prensa y, ahora, también lo ha hecho a través de Instagram, donde ha respondido a una ronda de preguntas y respuestas con sus más de 162.000 seguidores.

La modelo, de 22 años, ha seleccionado una serie de cuestiones para contestarlas públicamente a través de sus stories, y una de ellas estaba centrada en su situación amorosa. "¿Estás enamorada?", le ha preguntado un internauta, al que la joven ha respondido con una profunda y sincera reflexión.

"No, y la verdad que no tengo ninguna prisa en hacerlo. Estoy centrada en mí y en los míos. Cuando llegue alguien que aporte y no afecte a mi estabilidad emocional y de verdad me entren ganas, seré la primera en abrirle la puerta", ha avanzado la influencer.

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero se encuentra en un buen momento y, "por ahora", el amor no es su principal preocupación. "Estoy muy, muy feliz así. Tengo un trabajo que requiere mucho de mí y que me hace especialmente feliz".

"Siempre os empeñáis en buscarme novio y no sé si por qué pensáis que no soy feliz soltera. Pero en realidad me estoy conociendo y haciendo lo que me da la real gana, eso no tiene precio", ha zanjado la joven, que recientemente se vio obligada a desmentir los rumores de noviazgo con su amigo Javier Conde.

Por otro lado, cabe recordar que la revista ¡Hola! anunció el pasado mes de julio que la influencer estaba saliendo con Alejandro Sáez Novales, un empresario madrileño. No obstante, parece que la joven está soltera y, ante todo, feliz.