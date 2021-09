Recrean el camino por el que la lava del volcán puede pasar hasta llegar al mar

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha realizado una simulación sobre cuál será previsiblemente el itinerario que recorrerá la lava del volcán Cumbre Vieja, en activo desde el domingo por la tarde en La Palma, hasta llegar al mar.

La simulación del IGN sirve para conocer qué áreas pueden verse potencialmente afectadas por el devastador paso del río de lava a mil grados que, en algunos puntos, supera los seis metros de altura y los treinta de ancho.

Las estimaciones han servido para organizar las evacuaciones forzosas de al menos 5.500 vecinos de las zonas afectadas. Las últimas evacuaciones se han producido en los barrios de Tacande (El Paso) y el núcleo de La Laguna.

Eduardo Suárez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha explicado a 20minutos que la simulación (foto, arriba) ha tenido en cuenta la colada principal del volcán, la que emana de las bocas que se abrieron el domingo.

En el mapa del IGN aparece en rojo el recorrido más plausible de la lava, según por dónde ha pasado en las últimas 30 horas. Sin embargo, no se descarta una posible bifurcación, que haga que llegue al mar en diferentes puntos de la costa de La Palma, aunque estas rutas sean menos probables (en verde y amarillo).

"La pendiente, el flujo que salga del volcán, la topografía, todo hace cambiar la velocidad de la lava y su dirección, por lo que este mapa es cambiante y se va reevaluando sobre el terreno", advierte el sismólogo del IGN.

Para poder hacer esta recreación del itinerario de la lava al mar se siguen, entre otras fuentes de información, imágenes satelitales que dan información sobre el recorrido de la lava.

Los expertos son extremadamente cautelosos a la hora de aventurarse a decir cuándo llegará la lava al mar, un fenómeno que podría producir explosiones e incluso liberar gases tóxicos. Aunque por su viscosidad podría frenarse, la mayoría de científicos opina que llegará al mar y por varios puntos diferentes.

El Instituto Geográfico Nacional también ha podido medir también la deformación que está produciendo la erupción sobre el terreno. Según las últimas estimaciones, la "deformación acumulada" es de unos 20 centímetros y en puntos concretos llega a 28,5cm. Es una deformación "importante", valoran desde el IGN, y sirve para recalcular al alza el reservorio de magma que acumula la entraña del volcán. Al principio se pensó que había 11 millones de toneladas de magma en el interior del Cumbre Vieja, pero podrían llegar a ser incluso 20.

Los expertos consultados no descartan que, tal y como ocurrió en la noche del lunes, se abran nuevas bocas en el volcán, aunque mantienen que no se alejarán de la zona afectada, la ladera oeste del Cumbre Vieja. Además, refieren que en las últimas horas, la boca recién abierta ha frenado el ritmo de liberación de magma, por lo que no ha cambiado demasiado la simulación del recorrido de la lava del volcán hasta el mar.