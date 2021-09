Carrefour ven set hipermercats a Realty Income per 93 milions, un de València

L'acord suposa una transacció de 'sale-leaseback', per la qual cosa l'operació no afectarà al funcionament dels hipermercats, que continuarà gestionant Carrefour com de costum.

Aquests immobles estan repartits per Espanya, en concret, a Canàries, València, Madrid, País Basc, Navarra i Castella i Lleó.

Per a Carrefour i la seua filial immobiliària Carrefour Property, aquesta venda s'emmarca dins del pla estratègic de la companyia a escala europea, que té Espanya com un dels seus mercats principals.

"Estem encantats amb aquesta operació amb un inversor de classe mundial. Reflecteix el valor de la nostra cartera immobiliària i tradueix la nostra activa política d'actius, en línia amb l'estratègia del Grup", ha ressaltat la directora general de Carrefour Property a Espanya, Lola Bañón.

Amb aquesta operació Realty Income reforça el seu posicionament en el mercat europeu desembarcant a Espanya. "Ens sentim honrats d'anunciar la nostra primera operació d'expansió a Espanya juntament amb Carrefour, que representa una evolució natural de la nostra estratègia de creixement internacional amb clients líders oferint una atractiva oportunitat de creixement conjunt", ha subratllat el president i conseller delegat de Realty Income, Sumit Roy.