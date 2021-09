El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca), la puesta en marcha de un borrador de un decreto ley urgente para ayudar a los afectados por la erupción del volcán en La Palma.

En concreto, este decreto ley buscará dar respuesta a los daños materiales y las viviendas que quedarán destruidas o sepultadas por el paso de la lengua de lava. "Desde el gobierno de canarias estamos ya con urgencia haciendo un borrador de Decreto Ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las viviendas que puedan estar afectadas, para que con urgencia e inmediatez se puedan reconstruir", ha dicho Torres.

Por ahora no ha trascendido cómo será la reconstrucción y qué terrenos serán recalificados para entregar a los ciudadanos que han perdido sus hogares.

🔊 "Estamos haciendo un borrador de decreto ley para recalificar los terrenos y viviendas afectadas"@avtorresp, presidente del Gobierno de Canarias.#EspecialInformativoCR pic.twitter.com/ttGt6wcSDj — Canarias Radio (@laautonomica) September 20, 2021

Además, otra cuestión que por el momento no se conoce es qué clase de ayuda recibirán los afectados. En la misma rueda de prensa, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó que hay "un compromiso rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás y dañada desde el punto de vista económico; con independencia de que hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la perdida de hogares, con toda la carga emocional, no solo material, que ello implica".

"El compromiso de las instituciones también se notará en la reconstrucción y la recuperación de todo lo dañado y todo lo perdido", ha concluido Sánchez.

El Gobierno de Canarias ha ordenado este lunes el desalojo de 40 viviendas en Tazacorte, una localidad cercana al mar que podría estar en el camino de la colada al mar. La previsión indica que la lava tocará la costa del municipio en torno a las 20.00 horas.

Así, el número de personas evacuadas desde que se inició la erupción el pasado domingo asciende a unas 5.500 y un centenar de casas afectadas. El dispositivo de seguridad se intensificará durante la llegada de la lava al mar, que puede generar explosiones y emisión de gases nocivos.