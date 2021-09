L'EMT oferirà transport gratuït per a la Marató de València el 5 de desembre

Concretament, oferirà un servei especial gratuït per a tota la ciutadania fins a les 16 hores "amb la finalitat de fomentar la mobilitat sostenible i pal·liar les possibles molèsties del que, en definitiva, és una festa que situa València en el mapa internacional de les grans manifestacions esportives".

Així s'arreplega en el conveni de col·laboració que ha presentat hui el regidor de Mobilitat, i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, "un acord en el qual -segons l'edil- "l'Empresa Municipal de Transports i la Societat Esportiva Correcaminos, que juntament amb l'Ajuntament organitza aquesta prova, tornen a unir les seues forces per a aconseguir la millora celebració de la marató".

Grezzi ha donat a conéixer aquest conveni al costat del president de la SD Correcaminos, Paco Borao, enfront d'un dels autobusos d'EMT "que facilitarà la difusió d'aquesta aliança i la conscienciació de la ciutadania en els pròxims mesos".

"A més, com cada any, el dia de la prova EMT disposarà de dispositiu especial al carrer i reforçarà el servei telefònic de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, que també estarà oberta el diumenge al matí per a atendre a les persones usuàries", ha afegit el regidor.

Així mateix, ha continuat l'edil, la col·laboració es potencia amb 2.200 targetes Móbilis que rebrà el personal voluntari de la prova perquè puguen desplaçar-se de manera sostenible en els autobusos municipals durant l'esdeveniment.

Per la seua banda, el president de SD Correcaminos, Paco Borao, ha destacat que l'acord és "fonamental per a corredors i acompanyants, però la Marató té una vinculació estreta amb la ciutat i volem facilitar eixe accés a tots els veïns, a més de poder cuidar com es mereix al nostre voluntariat". "Volem que l'impacte de la prova, pel que fa a la mobilitat, siga el menor possible", ha conclòs Borao.